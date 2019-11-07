В Смоленске нашли останки генерала Гюдена. Он был другом и соратником Наполеона

Шарль-Этьен Гюден учился с Наполеоном Бонапартом в Бриеннской военной школе. В чине генерала он участвовал в войне с Россией, в частности, в битве у Валутиной горы под Смоленском. В ходе сражения Гюден лишился ноги, которую оторвало ядром, другая нога была сильно повреждена. У генерала началась гангрена, из-за которой он скончался в Смоленске 22 августа 1812 года в 44-летнем возрасте.

Историкам было известно, что тело Гюдена было похоронено в бастионе городской стены Смоленска, а сердце отвезено во Францию и захоронено на парижском кладбище Пер-Лашез.

В июле 2019 года группа российских и французских археологов начала раскопки с целью найти останки Гюдена. В результате они были обнаружены в городском парке Смоленска под танцевальной площадкой. Останки были в плохом состоянии, но по отсутствию нижней части левой ноги исследователи предположили, что они принадлежат Гюдену.