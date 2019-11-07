В Смоленске нашли останки генерала Гюдена. Он был другом и соратником Наполеона

Шарль-Этьен Гюден учился с Наполеоном Бонапартом в Бриеннской военной школе. В чине генерала он участвовал в войне с Россией, в частности, в битве у Валутиной горы под Смоленском. В ходе сражения Гюден лишился ноги, которую оторвало ядром, другая нога была сильно повреждена. У генерала началась гангрена, из-за которой он скончался в Смоленске 22 августа 1812 года в 44-летнем возрасте.
Историкам было известно, что тело Гюдена было похоронено в бастионе городской стены Смоленска, а сердце отвезено во Францию и захоронено на парижском кладбище Пер-Лашез.
В июле 2019 года группа российских и французских археологов начала раскопки с целью найти останки Гюдена. В результате они были обнаружены в городском парке Смоленска под танцевальной площадкой. Останки были в плохом состоянии, но по отсутствию нижней части левой ноги исследователи предположили, что они принадлежат Гюдену.
По всем приметам - Гюден - https://t.co/qEHcpKinbz pic.twitter.com/vfXAkd2lcS— Первый Смоленский (@1smoltv) July 8, 2019
Окончательную точку в этом вопросе поставила генетическая экспертиза. Образцы бедра и зубов из могилы были отправлены в Марсель, где эксперты сравнили их с ДНК брата, матери и сына генерала.
Глава Фонда развития русско-французских исторических инициатив, французский историк Пьер Малиновский сообщил, что экспертиза указала на 100-процентное совпадение ДНК.
Он добавил, что следующим этапом в истории с генералом Гюденом может стать репатриация тела во Францию. По его словам, президент России Владимир Путин лично заинтересовался историей Гюдена и предложил помочь перевезти останки во Францию. Президент Франции Эммануэль Макрон также был в курсе обнаружения останков.