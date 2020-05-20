В Старом Иерусалиме нашли загадочные подземные комнаты: видео

Три подземных помещения были найдены при раскопках у западной стены в Старом городе. Их назначение пока представляет тайну для археологов.
Новый археологический памятник был вырублен вручную из твердой породы с помощью различных инструментов, в том числе железных молотков.
Раскопки стартовали в прошлом году. Археологи решили изучить остатки позднего византийского здания, расположенного примерно в 35 метрах от основания стены. Все началось с исследования простого плиточного пола, вымощенного белой мозаикой. Под этим полом были найдены три подземные комнаты, занимающие разные этажи и соединенные лестницей. Размер двух комнат — 2,5×4 метра и 2,5×2,5 метра. Третье помещение еще предстоит раскопать.
Археологи предполагают, что эта подземная система могла быть частью гораздо большей общественной структуры, которая с тех пор была разрушена. В комнатах были найдены ниши, в которых находились целиком и фрагментарно сохранившиеся глиняные масляные лампы и чаши, изготовленные из известняка. Датирование показало, что их возраст составляет примерно 2000 лет, и археологи склоняются к мысли, что комнаты были вырублены тогда же.
Назначение помещений пока остается загадкой. Руководитель раскопок Барак Монникендам-Гивон предполагает, что они могли быть жилыми помещениями, служить в качестве кладовых или даже быть местом, где можно было спрятаться во время рейдов римлян.
Подземные археологические раскопки проходят на глубине примерно шесть-семь метров. Исследователи надеются, что обнаружение новых предметов, таких как фрагменты костей и керамики, поможет пролить свет на повседневную жизнь в Иерусалиме до его разрушения Римом в 70 году н.э.
Узнайте, почему в Норвегии впервые за сто лет откопают погребальный корабль викингов.