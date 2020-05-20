В Старом Иерусалиме нашли загадочные подземные комнаты: видео

Археологи предполагают, что эта подземная система могла быть частью гораздо большей общественной структуры, которая с тех пор была разрушена. В комнатах были найдены ниши, в которых находились целиком и фрагментарно сохранившиеся глиняные масляные лампы и чаши, изготовленные из известняка. Датирование показало, что их возраст составляет примерно 2000 лет, и археологи склоняются к мысли, что комнаты были вырублены тогда же.

Назначение помещений пока остается загадкой. Руководитель раскопок Барак Монникендам-Гивон предполагает, что они могли быть жилыми помещениями, служить в качестве кладовых или даже быть местом, где можно было спрятаться во время рейдов римлян.

Подземные археологические раскопки проходят на глубине примерно шесть-семь метров. Исследователи надеются, что обнаружение новых предметов, таких как фрагменты костей и керамики, поможет пролить свет на повседневную жизнь в Иерусалиме до его разрушения Римом в 70 году н.э.

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