В Танзании нашли наскальный рисунок с загадочными антропоморфными существами

Мотивы с изображением трех антропоморфных фигур были обнаружены на недавно открытом месте наскального искусства в заповеднике Свага Свага в Танзании. Это место получило название «скальное убежище Амакхи 4».

Исследователи отмечают, что рисунки находятся в хорошем состоянии из-за выступа скалы, который защищает их от проточной воды и солнечного света.

На картинах Амакхи 4 изображены люди, домашний скот и жирафы. Но один рисунок особенно заинтересовал ученых. Они разглядели в трех загадочных фигурах антропоморфных существ с головой буйвола.