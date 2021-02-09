В Танзании нашли наскальный рисунок с загадочными антропоморфными существами

Мотивы с изображением трех антропоморфных фигур были обнаружены на недавно открытом месте наскального искусства в заповеднике Свага Свага в Танзании. Это место получило название «скальное убежище Амакхи 4».
Исследователи отмечают, что рисунки находятся в хорошем состоянии из-за выступа скалы, который защищает их от проточной воды и солнечного света.
На картинах Амакхи 4 изображены люди, домашний скот и жирафы. Но один рисунок особенно заинтересовал ученых. Они разглядели в трех загадочных фигурах антропоморфных существ с головой буйвола.
По словам Гржелчика, в нынешней религии народа сандаве не найти элементы антропоморфизации буйволов или веру в возможность превращения людей в этих животных. Однако некоторые ритуальные аспекты намекают на связь с рисунком. Ученый предполагает, что картины были созданы несколько сотен лет назад.
«Из-за деградации краски и отсутствия, например, рисунков, изображающих домашний скот, можно предположить, что они принадлежат к периоду охотников-собирателей, поэтому им не менее нескольких сотен лет», — говорит Гржелчик.
Исследователь уточняет, что мотивы с тройками человеческих фигур, можно увидеть и в других наскальных изображениях в центральной Танзании.
«В этой области будут проводиться дальнейшие полевые исследования, чтобы пополнить растущий объем публикуемых данных о местах наскального искусства в этом регионе», — заключает Гржелчик.
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