В Турции нашли мраморную статую римского императора Адриана

Турецкие археологи обнаружили фрагменты 2,5-метровой мраморной статуи знаменитого римского императора Публия Элия Траяна Адриана. Ее возраст оценивается в 1900 лет.
Шесть фрагментов статуи были найдены в разных местах во время раскопок здания парламента на месте древнего города Алабанда в западной провинции Турции Айдын. Эксперты считают, что скульптура была привезена в Алабанду в 120 году нашей эры в честь визита Адриана.
Археологи продолжают находить другие части статуи, которые в конечном итоге будут выставлены в Археологическом музее Айдына.
Во время правления Адриана, между 117 и 138 годами нашей эры, Анатолия находилась под контролем Рима, и император, как полагают историки, часто бывал там.
По словам Тунцера, здание парламента, в котором были обнаружены фрагменты, было одним из крупнейших в Анатолии.
Император Адриан принадлежал к династии Антонинов, во времена которых Римская империя достигла наивысшего расцвета. Приоритетом его правления было экономическое развитие провинций. По всей империи строились театры, библиотеки, города украшались множеством статуй. Он также заботился и об усилении войск и укреплении северо-западных границ Германии и Британии, где в 122 году воздвиг так называемый Адрианов вал.
Среди знаменитых строений Адриана числятся Пантеон в Риме и величественная вилла в Тиволи, руины которой теперь внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Также именно Адриан приказал возвести на месте руин Иерусалима Элию Капитолину.
Последним крупным мероприятием Адриана стала кодификация римского права, проведённая совместно с юристом Сальвием Юлианом. В 138 году император умер, оставив наследником усыновленного им Антонина Пия.