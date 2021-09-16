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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
История

В Турции нашли мраморную статую римского императора Адриана

National Geographic Россия
16 сентября 2021
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Фото: arkeolojihaber / twitter.com
Археологи полагают, что она была создана ко времени его приезда в Анатолию.

Турецкие археологи обнаружили фрагменты 2,5-метровой мраморной статуи знаменитого римского императора Публия Элия Траяна Адриана. Ее возраст оценивается в 1900 лет.

Шесть фрагментов статуи были найдены в разных местах во время раскопок здания парламента на месте древнего города Алабанда в западной провинции Турции Айдын. Эксперты считают, что скульптура была привезена в Алабанду в 120 году нашей эры в честь визита Адриана.

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Раскопки в Алабанде
Фото: arkeolojihaber / twitter.com
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Раскопки в Алабанде
Фото: arkeolojihaber / twitter.com

Археологи продолжают находить другие части статуи, которые в конечном итоге будут выставлены в Археологическом музее Айдына.

Во время правления Адриана, между 117 и 138 годами нашей эры, Анатолия находилась под контролем Рима, и император, как полагают историки, часто бывал там.

«Мы думаем, что рядом с этой статуей есть почетная надпись, которая, по нашему мнению, была сделана в честь прибытия Адриана», — Умут Тунцер, директор по культуре и туризму провинции Айдын.

По словам Тунцера, здание парламента, в котором были обнаружены фрагменты, было одним из крупнейших в Анатолии.

Император Адриан принадлежал к династии Антонинов, во времена которых Римская империя достигла наивысшего расцвета. Приоритетом его правления было экономическое развитие провинций. По всей империи строились театры, библиотеки, города украшались множеством статуй. Он также заботился и об усилении войск и укреплении северо-западных границ Германии и Британии, где в 122 году воздвиг так называемый Адрианов вал.

Среди знаменитых строений Адриана числятся Пантеон в Риме и величественная вилла в Тиволи, руины которой теперь внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Также именно Адриан приказал возвести на месте руин Иерусалима Элию Капитолину.

Последним крупным мероприятием Адриана стала кодификация римского права, проведённая совместно с юристом Сальвием Юлианом. В 138 году император умер, оставив наследником усыновленного им Антонина Пия.

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