В Турции нашли мраморную статую римского императора Адриана

По словам Тунцера, здание парламента, в котором были обнаружены фрагменты, было одним из крупнейших в Анатолии.

Император Адриан принадлежал к династии Антонинов, во времена которых Римская империя достигла наивысшего расцвета. Приоритетом его правления было экономическое развитие провинций. По всей империи строились театры, библиотеки, города украшались множеством статуй. Он также заботился и об усилении войск и укреплении северо-западных границ Германии и Британии, где в 122 году воздвиг так называемый Адрианов вал.

Среди знаменитых строений Адриана числятся Пантеон в Риме и величественная вилла в Тиволи, руины которой теперь внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Также именно Адриан приказал возвести на месте руин Иерусалима Элию Капитолину.

Последним крупным мероприятием Адриана стала кодификация римского права, проведённая совместно с юристом Сальвием Юлианом. В 138 году император умер, оставив наследником усыновленного им Антонина Пия.