В Турции нашли следы древнего царства, затерянного в истории

В 2019 году археологи исследовали место древнего кургана в центральной Турции под названием Тюркмен-Карахёюк. Большой регион в равнине Конья изобилует потерянными мегаполисами, но в этом случае исследователи не были готовы к тому, что они в итоге нашли.

Местный фермер сообщил археологам, что в недавно вырытом канале неподалеку был обнаружен большой странный камень с какой-то неизвестной надписью.