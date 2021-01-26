В Турции нашли следы древнего царства, затерянного в истории

В 2019 году археологи исследовали место древнего кургана в центральной Турции под названием Тюркмен-Карахёюк. Большой регион в равнине Конья изобилует потерянными мегаполисами, но в этом случае исследователи не были готовы к тому, что они в итоге нашли.
Местный фермер сообщил археологам, что в недавно вырытом канале неподалеку был обнаружен большой странный камень с какой-то неизвестной надписью.
С помощью переводчиков исследователи обнаружили, что иероглифы на этом древнем каменном блоке, восхваляли военную победу — притом не простую, а поражение царства Анатолии от Фригии, существовавшей примерно 3000 лет назад.
Королевским домом Фригии правили несколько разных людей по имени Мидас, но датировка стелы, основанная на лингвистическом анализе, позволяет предположить, что иероглифы блока вполне могут относиться к тому самому полумифическому царю Мидасу, который в легендах превращал в золото все, к чему прикасался.
Каменные знаки также содержали особый иероглиф, символизирующий, что весть о победе исходила от другого царя — человека по имени Хартапу. Об этом персонаже, как и о его царстве почти ничего не известно.
Тем не менее, стела предполагает, что место, где сейчас располагается гигантский курган Тюркмен-Карахёюк, возможно, было столицей Хартапу. В период своего расцвета оно занимало около 120 гектаров и располагалось в самом сердце Фригии.
В этом продолжающемся археологическом проекте предстоит еще много раскопок, и полученные на данный момент результаты следует считать предварительными. Международная команда надеется еще раз посетить это место в этом году, чтобы узнать, как можно больше о королевстве, которое, казалось, было потеряно в истории.
«Внутри этого кургана будут дворцы, памятники, дома. Эта стела была изумительной, невероятно удачной находкой, но это только начало», — говорит Осборн.
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