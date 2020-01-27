В Турции обнаружили самую древнюю мозаику в мире

Артефакт представляет из себя тротуарный настил из цветных камней; его нашли во время раскопок примерно в 19 км к северу от Йозгата, города в центральной Турции. По мнению ученых, на этом месте располагался древний город хеттов, населяющих его примерно с XXI по XVI век до н.э.

В 2018 году во время работы на участке было найдено большое здание с террасой, относящееся к позднему бронзовому веку. Исследователи полагают, что здание служило храмом, посвященным богу бури, очень важному божеству хеттов. Рядом с этим зданием располагался внутренний двор, и именно в этом месте была обнаружена мозаика.