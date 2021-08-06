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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
История

В тувинской Долине Царей найдены десятки золотых артефактов

Анастасия Баринова
06 августа 2021
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Фото: Тимур Садыков/PLOS One
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Фото: Тимур Садыков/PLOS One
Ученые могут больше узнать о загадочной кокэльской археологической культуре.

Археологи Института истории материальной культуры РАН рассказали об итогах исследования, длившегося несколько лет. С 2018 года специалисты ведут раскопки раннескифского кургана Туннуг в Туве. Он является частью Долины Царей, объединяющей множество курганов знати скифского времени, и это одна из самых перспективных экспедиций Русского географического общества: вечная мерзлота в сочетании с каменной насыпью позволили органике и артефактам хорошо сохраниться.

В 2019 году на южной периферии кургана Туннуг-1 была найдена могила молодой женщины, умершей в возрасте 25-30 лет. Захоронение относится к I–IV векам н. э. Следы дерева позволяют предположить, что ее останки находились в гробу. В могильном инвентаре были обнаружены 82 предмета, притом 65 из этого числа сделаны из золота.

Слева от головы располагался миниатюрный железный котелок и фрагменты двух железных ножей. Остальные железные вещи не выдержали испытания временем и распались на мелкие части, но ученые считают, что они могли быть пряжками, а десятки мелких золотых предметов могли быть частью головного убора.

Особенно сенсационной стала одна из находок: между нижней и верхней челюстями женщины была помещена спираль из золотой фольги. В прошлом такие спирали ученым уже попадались, но из-за плохого состояния останков они располагались не на месте, и археологи считали их нагрудным украшением. Теперь же можно сделать вывод о том, что спирали из золотой фольги имели свое, особенное значение для погребального ритуала.

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Тимур Садыков/PLOS One

Интересным артефактом являются серьги ромбовидной формы: точных аналогов в регионе они не имеют. А единственный бронзовый артефакт — это небольшой кулон, созданный из китайского бронзового зеркала. Фрагменты китайских зеркал хань уже известны из могильника Кокель. Судя по качеству обработки металла, ювелирные изделия были созданы местными мастерами.

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Тимур Садыков/PLOS One

Эти и другие открытия позволяют больше узнать о кокэльской археологической культуре, которая получила распространение в этом регионе после распада Хуннской империи. В международной литературе она не слишком известна, хотя ее археологические памятники «заполняют хронологический промежуток между ранним железным веком и Средневековьем».

Посмотрите, как выглядели скифские правители из тувинской Долины царей.

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