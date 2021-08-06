В тувинской Долине Царей найдены десятки золотых артефактов

Археологи Института истории материальной культуры РАН рассказали об итогах исследования, длившегося несколько лет. С 2018 года специалисты ведут раскопки раннескифского кургана Туннуг в Туве. Он является частью Долины Царей, объединяющей множество курганов знати скифского времени, и это одна из самых перспективных экспедиций Русского географического общества: вечная мерзлота в сочетании с каменной насыпью позволили органике и артефактам хорошо сохраниться.

В 2019 году на южной периферии кургана Туннуг-1 была найдена могила молодой женщины, умершей в возрасте 25-30 лет. Захоронение относится к I–IV векам н. э. Следы дерева позволяют предположить, что ее останки находились в гробу. В могильном инвентаре были обнаружены 82 предмета, притом 65 из этого числа сделаны из золота.

Слева от головы располагался миниатюрный железный котелок и фрагменты двух железных ножей. Остальные железные вещи не выдержали испытания временем и распались на мелкие части, но ученые считают, что они могли быть пряжками, а десятки мелких золотых предметов могли быть частью головного убора.

Особенно сенсационной стала одна из находок: между нижней и верхней челюстями женщины была помещена спираль из золотой фольги. В прошлом такие спирали ученым уже попадались, но из-за плохого состояния останков они располагались не на месте, и археологи считали их нагрудным украшением. Теперь же можно сделать вывод о том, что спирали из золотой фольги имели свое, особенное значение для погребального ритуала.