В Великобритании нашли 17 захоронений времен древнего Рима с обезглавленными телами

52 скелета, в том числе 17 обезглавленных тел возрастом около 1700 лет были обнаружены на трех римских кладбищах на месте фермы Нобб в графстве Кембриджшир. Археологи, проводившие раскопки, считают, что людей казнили за нарушение римских законов.
Среди убитых людей оказалось девять мужчин и восемь женщин возрастом старше 25 лет. В большинстве случаев головы казненных закапывали рядом с их ногами, а на месте головы размещали различные похоронные предметы, в основном — керамику.
Исследователи отмечают, что количество преступлений, караемых смертной казнью, в римском праве резко возросло в III и IV веках — примерно в то же время, когда были захоронены эти люди.
Сохранившиеся археологические свидетельства позволяют предположить, что римские военные использовали ферму Нобб в качестве центра снабжения, поэтому легко предположить, что они сурово карали за любые нарушения.
Несмотря на то, что этих людей казнили, они были похоронены с заботой и по правилам того времени. Рядом с одной из обезглавленных женщин нашли богатую коллекцию погребального инвентаря. Она была погребена с двумя сосудами и ожерельем из бусин.
«По римскому праву семья и друзья могли потребовать вернуть тело казненного преступника для захоронения», — отмечается в статье.
Казненные люди, скорее всего, не были рабами, поскольку «рабы не имели статуса» и, скорее всего, им не дали бы надлежащего погребения, не говоря уже о гробах и погребальном инвентаре, отмечают исследователи.
Ученые отмечают, что большая часть захоронений с казненными людьми того периода обнаруживается именно в Великобритании. Однако однозначного объяснения этому нет.
По словам Джудит Эванс Граббс, профессора римской истории в Университете Эмори в Атланте, женщины в Римской империи часто становились мишенями для обвинений в колдовстве и супружеской неверности, которые римляне могли рассматривать как тяжкие преступления.
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