В Великобритании нашли 17 захоронений времен древнего Рима с обезглавленными телами

52 скелета, в том числе 17 обезглавленных тел возрастом около 1700 лет были обнаружены на трех римских кладбищах на месте фермы Нобб в графстве Кембриджшир. Археологи, проводившие раскопки, считают, что людей казнили за нарушение римских законов.

Среди убитых людей оказалось девять мужчин и восемь женщин возрастом старше 25 лет. В большинстве случаев головы казненных закапывали рядом с их ногами, а на месте головы размещали различные похоронные предметы, в основном — керамику.

Исследователи отмечают, что количество преступлений, караемых смертной казнью, в римском праве резко возросло в III и IV веках — примерно в то же время, когда были захоронены эти люди.

Сохранившиеся археологические свидетельства позволяют предположить, что римские военные использовали ферму Нобб в качестве центра снабжения, поэтому легко предположить, что они сурово карали за любые нарушения.