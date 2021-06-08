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«Дикая природа России»
История

В Великобритании нашли 17 захоронений времен древнего Рима с обезглавленными телами

National Geographic Россия
08 июня 2021
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Фото: Cambridge Archaeological Unit
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Фото: Cambridge Archaeological Unit
Исследователи полагают, что этих людей казнили.

52 скелета, в том числе 17 обезглавленных тел возрастом около 1700 лет были обнаружены на трех римских кладбищах на месте фермы Нобб в графстве Кембриджшир. Археологи, проводившие раскопки, считают, что людей казнили за нарушение римских законов.

Среди убитых людей оказалось девять мужчин и восемь женщин возрастом старше 25 лет. В большинстве случаев головы казненных закапывали рядом с их ногами, а на месте головы размещали различные похоронные предметы, в основном — керамику.

Исследователи отмечают, что количество преступлений, караемых смертной казнью, в римском праве резко возросло в III и IV веках — примерно в то же время, когда были захоронены эти люди.

Сохранившиеся археологические свидетельства позволяют предположить, что римские военные использовали ферму Нобб в качестве центра снабжения, поэтому легко предположить, что они сурово карали за любые нарушения.

«В течение III и IV веков наказания, предусмотренные римским правом, неуклонно становились более суровыми. Количество преступлений, влекущих за собой смертную казнь, выросло с 14 в начале III века до примерно 60 после смерти Константина в 337 году нашей эры», – авторы исследования.

Несмотря на то, что этих людей казнили, они были похоронены с заботой и по правилам того времени. Рядом с одной из обезглавленных женщин нашли богатую коллекцию погребального инвентаря. Она была погребена с двумя сосудами и ожерельем из бусин.

«По римскому праву семья и друзья могли потребовать вернуть тело казненного преступника для захоронения», — отмечается в статье.

Казненные люди, скорее всего, не были рабами, поскольку «рабы не имели статуса» и, скорее всего, им не дали бы надлежащего погребения, не говоря уже о гробах и погребальном инвентаре, отмечают исследователи.

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Ученые отмечают, что большая часть захоронений с казненными людьми того периода обнаруживается именно в Великобритании. Однако однозначного объяснения этому нет.

По словам Джудит Эванс Граббс, профессора римской истории в Университете Эмори в Атланте, женщины в Римской империи часто становились мишенями для обвинений в колдовстве и супружеской неверности, которые римляне могли рассматривать как тяжкие преступления.

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