В Великобритании нашли древнейший город: в нём могли жить строители Стоунхенджа

Археологи обнаружили следы древнего поселения близ реки Блик Мид (англ. Blick Mead). Они нашли более 70 тысяч каменных орудий и плиту, вероятно использовавшуюся для ритуальных жертвоприношений.

«Смотря на Стоунхендж, невольно задумываешься о том, где жили создавшие его люди. Очевидно, если нужно найти его строителей, то следует искать у воды», — Давид Жак, профессор Букингемского университета.

Учёный отметил, что на равнине Солсбери, где располагается Стоунхендж и река Блик Мид, до 2006 года было обнаружено лишь 30 древних артефактов. «Это очень маленькая область — думаю, здесь было какое-то постоянное поселение. Это углубляет историю Стоунхенджа и ещё больше интригует, так как воссоздаётся связь памятника и людей эпохи мезолита. Блик Мид — по сути колыбель Стоунхенджа», — Давид Жак.