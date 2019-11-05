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История

В Великобритании нашли древнейший город: в нём могли жить строители Стоунхенджа

05 ноября 2019
Stonehenge
Фото: Howard Ignatius/flickr.com
Стоунхендж
Фото: pixabay.com
Это одно из первых поселений на британских островах, а может и в Европе.

Археологи обнаружили следы древнего поселения близ реки Блик Мид (англ. Blick Mead). Они нашли более 70 тысяч каменных орудий и плиту, вероятно использовавшуюся для ритуальных жертвоприношений.

«Смотря на Стоунхендж, невольно задумываешься о том, где жили создавшие его люди. Очевидно, если нужно найти его строителей, то следует искать у воды», — Давид Жак, профессор Букингемского университета.

Учёный отметил, что на равнине Солсбери, где располагается Стоунхендж и река Блик Мид, до 2006 года было обнаружено лишь 30 древних артефактов. «Это очень маленькая область — думаю, здесь было какое-то постоянное поселение. Это углубляет историю Стоунхенджа и ещё больше интригует, так как воссоздаётся связь памятника и людей эпохи мезолита. Блик Мид — по сути колыбель Стоунхенджа», — Давид Жак.

Учёные полагают, что поселение существовало около 10 тысяч лет назад, что делает его одним из самых древних в Европе. Среди находок археологов также оказались кости зубров, на которых, вероятно, охотились обитатели этой местности.

Стоунхендж является одним из самых знаменитых археологических памятников в мире. В 1986 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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