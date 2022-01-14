В Великобритании нашли редчайшую деревянную статую римской эпохи

В заболоченной канаве недалеко от деревни Твайфорд, графство Бакингемшир, группа экспертов, работающих на археологического подрядчика HS2 Fusion JV, обнаружила исключительно редкую деревянную статую ранней римской эпохи.
Артефакт частично разрушен, но все еще представляет собой узнаваемую резную деревянную статую мужской фигуры, одетой в тунику. Статуя высотой 67 сантиметров и шириной 18 сантиметров была определена как римская, о чем свидетельствуют характерная римская шляпа, прическа мужчины, а также другие показательные детали.
Основываясь на стиле одежды, а также на методах резьбы, археологи предварительно датировали деревянную статую первым веком нашей эры. Именно тогда началось римское завоевание Британии.
Рядом со статуей в канаве было найдено несколько черепков глиняной посуды, и их характеристики также позволяют предположить, что они были изготовлены примерно в середине первого века.
Археологи отмечают, что они не ожидали найти такой редкий и ценный артефакт, лежащий в открытом поле. Когда они впервые заметили его в канаве, то подумали, что это просто испорченный кусок дерева. Только при ближайшем рассмотрении они поняли, что это резная деревянная статуя и, вероятно, довольно старая.
Отчасти удивление связано с тем, что такой древний артефакт так хорошо сохранился. Многие из деталей деревянной статуи остались нетронутыми, бросив вызов силам природы, которые должны были разрушить ее за такой долгий период времени.
Секрет сохранности древнего артефакта кроется в почве Бакингемшира, довольно богатой глиной. Поскольку насыщенная глиной земля в значительной степени непроницаема для кислорода, гниение древесины, попавшей в такую почву, резко замедляется, и поэтому деревянная статуя сохранила большую часть своих первоначальных черт.
Во времена Римской империи деревянные фигурки этого типа часто готовили как погребальный инвентарь или дары богам. Возможно, именно для этого и предназначалась эта статуя, но, поскольку артефакт был найден изолированно, а не на римском кладбище, археологи HS2 пока не уверены в своих выводах.
Текущая оценка возраста статуи будет либо подтверждена, либо опровергнута в ближайшее время. Небольшой кусок статуи был найден отломанным в канаве и был отправлен в лабораторию для радиоуглеродного анализа. Также будет проведен изотопный анализ, который, возможно, сможет определить, откуда взялась древесина, из которой изготовлена статуя.
«Это действительно замечательная находка, которая ставит нас лицом к лицу с нашим прошлым. Качество резьбы изысканное, а фигура тем более захватывающая, что органические предметы этого периода редко сохраняются», – заключил соавтор исследования Джим Уильямс, старший научный советник Historic England, которого попросили прокомментировать открытие.