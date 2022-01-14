В Великобритании нашли редчайшую деревянную статую римской эпохи

В заболоченной канаве недалеко от деревни Твайфорд, графство Бакингемшир, группа экспертов, работающих на археологического подрядчика HS2 Fusion JV, обнаружила исключительно редкую деревянную статую ранней римской эпохи.

Артефакт частично разрушен, но все еще представляет собой узнаваемую резную деревянную статую мужской фигуры, одетой в тунику. Статуя высотой 67 сантиметров и шириной 18 сантиметров была определена как римская, о чем свидетельствуют характерная римская шляпа, прическа мужчины, а также другие показательные детали.

Основываясь на стиле одежды, а также на методах резьбы, археологи предварительно датировали деревянную статую первым веком нашей эры. Именно тогда началось римское завоевание Британии.