В Великобритании нашли римскую застройку с уникальной планировкой

Римская застройка была найдена на окраине города Скарборо на северо-востоке Англии при подготовительных работах перед началом строительства жилого комплекса.
Прибывшие на место археологи предполагали, что останки зданий могут относиться к железному веку, однако уже на этапе предварительного анализа они были отнесены к римскому периоду.
Исследователи описали находку как римскую виллу, уникальную в своем роде. Они отметили, что подобная планировка «никогда не встречалась в Великобритании и может быть первым подобным примером во всей бывшей Римской империи».
Комплекс зданий представляет собой круглое центральное помещение (предположительно, башня) с примыкающими к нему несколькими комнатами и баней. Общая площадь застройки сопоставима с двумя теннисными кортами. Эксперты заявили, что постройка была спроектирована лучшими архитекторами Северной Европы того времени.
По мнению эксперта древних памятников Кейта Эмерика, комплекс строений мог принадлежать богатому и статусному римлянину, который использовал его как своего рода загородное имение.
«Еще одна версия заключается в том, что это нечто вроде религиозного здания, которое напоминает своеобразный клуб джентльменов. Это действительно интересный архитектурный гибрид», – сказал Эмерик.
Государственная комиссия Historic England взяла объект под опеку и порекомендовала присвоить ему статус памятника национального значения. В свою очередь, застройщик выберет другое место для возведения жилого комплекса.
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