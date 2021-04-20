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История

В Великобритании нашли римскую застройку с уникальной планировкой

National Geographic Россия
20 апреля 2021
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Фото: MAP Archaeological Practice
Находку уже охарактеризовали как самое важное открытие последнего десятилетия, относящееся к римской эпохе.

Римская застройка была найдена на окраине города Скарборо на северо-востоке Англии при подготовительных работах перед началом строительства жилого комплекса. 

Прибывшие на место археологи предполагали, что останки зданий могут относиться к железному веку, однако уже на этапе предварительного анализа они были отнесены к римскому периоду. 

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Historic England Аэрофотоснимок местности

Исследователи описали находку как римскую виллу, уникальную в своем роде. Они отметили, что подобная планировка «никогда не встречалась в Великобритании и может быть первым подобным примером во всей бывшей Римской империи».

Комплекс зданий представляет собой круглое центральное помещение (предположительно, башня) с примыкающими к нему несколькими комнатами и баней. Общая площадь застройки сопоставима с двумя теннисными кортами. Эксперты заявили, что постройка была спроектирована лучшими архитекторами Северной Европы того времени. 

«Дальнейшая работа над находками и образцами окружающей среды помогла бы точно установить, какую функцию выполняла эта территория и почему она возведена так далеко от других римских центров», – Карл Баттерсби, представитель совета графства Норт-Йоркшир.

По мнению эксперта древних памятников Кейта Эмерика, комплекс строений мог принадлежать богатому и статусному римлянину, который использовал его как своего рода загородное имение. 

«Еще одна версия заключается в том, что это нечто вроде религиозного здания, которое напоминает своеобразный клуб джентльменов. Это действительно интересный архитектурный гибрид», – сказал Эмерик. 

Государственная комиссия Historic England взяла объект под опеку и порекомендовала присвоить ему статус памятника национального значения. В свою очередь, застройщик выберет другое место для возведения жилого комплекса. 

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