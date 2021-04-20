В Великобритании нашли римскую застройку с уникальной планировкой

Исследователи описали находку как римскую виллу, уникальную в своем роде. Они отметили, что подобная планировка «никогда не встречалась в Великобритании и может быть первым подобным примером во всей бывшей Римской империи».

Комплекс зданий представляет собой круглое центральное помещение (предположительно, башня) с примыкающими к нему несколькими комнатами и баней. Общая площадь застройки сопоставима с двумя теннисными кортами. Эксперты заявили, что постройка была спроектирована лучшими архитекторами Северной Европы того времени.