В Великобритании нашли солеварню возрастом 6000 лет

Группа археологов под руководством Стивена Шерлока обнаружила на неолитическом участке Стрит Хаус в Северном Йоркшире остатки древней солеварни. Данные радиоуглеродного датирования подтвердили, что это сооружение для производства соли использовалось почти 6000 лет назад, что указывает на его происхождение в период раннего неолита.

Неолитические предприятия по производству соли ранее были обнаружены в других частях Европы: во Франции, Германии и на Балканах. Однако это первый случай, когда подобный объект был найден в Великобритании.

Внутри 6,5-метровой подземной камеры, которая была впервые обнаружена после геофизического исследования этого места в 2011 году, археологическая группа нашла остатки ямы для хранения рассола, а также три очага, множество кремневых и каменных орудий, керамические обожженные материалы и сотни предметов неолитической керамики, некоторые из которых были покрыты следами соли.