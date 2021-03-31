В Великобритании нашли солеварню возрастом 6000 лет

Группа археологов под руководством Стивена Шерлока обнаружила на неолитическом участке Стрит Хаус в Северном Йоркшире остатки древней солеварни. Данные радиоуглеродного датирования подтвердили, что это сооружение для производства соли использовалось почти 6000 лет назад, что указывает на его происхождение в период раннего неолита.
Неолитические предприятия по производству соли ранее были обнаружены в других частях Европы: во Франции, Германии и на Балканах. Однако это первый случай, когда подобный объект был найден в Великобритании.
Внутри 6,5-метровой подземной камеры, которая была впервые обнаружена после геофизического исследования этого места в 2011 году, археологическая группа нашла остатки ямы для хранения рассола, а также три очага, множество кремневых и каменных орудий, керамические обожженные материалы и сотни предметов неолитической керамики, некоторые из которых были покрыты следами соли.
В период неолита люди Британии переживали глубокий сдвиг в образе жизни. После столетий существования в качестве кочевых охотников-собирателей они теперь начали принимать и приспосабливаться к более оседлому образу жизни, сосредоточенному на сельском хозяйстве. В обществе, переходящем к растениеводству и животноводству, соль считалась необходимой для выживания.
Прибрежные районы были идеальными для предприятий по солеварению, поскольку отсюда было легче транспортировать свою продукцию для продажи или обмена. Неудивительно, что солеварня в Стрит Хаус четко указывает на ее интенсивное и регулярное использование.
По словам Шерлока, процесс производства соли начинался со сбора морской воды, которую испаряли и концентрировали в рассоле перед транспортировкой в место солеварения. Рассол должен был быть перенесен в резервуар для хранения, а затем помещен в керамические сосуды, которые нагревали в очагах, опираясь на каменные или керамические опоры.
Когда рассол нагревался, начиналось испарения. После завершения этого процесса образовывались кристаллизованные соляные лепешки. Соляные лепешки можно было обменять на другой товар или использовать как универсальную денежную единицу, как это делали майя.
Керамика, найденная при раскопках, указывает на то, что сосуды имели каринатную форму, которая связана с определенным периодом ранней неолитической истории Британских островов. Эта гончарная традиция была привнесена фермерами из северной Франции (из региона, известного как Нор-Па-де-Кале), которые мигрировали на британские острова между 4000 и 3800 годами до нашей эры в поисках плодородных земель.
Возможно, именно эти люди ответственны за внедрение в Великобритании технологии производства соли, а их потомки, возможно, несли ответственность за строительство недавно обнаруженной солеварни на британском побережье Северного моря.
Ученые полагают, что на британском побережье существовали и другие неолитические солеварни, однако известно, что уровень моря со времен неолита поднялся, и большинство из солеварен, вероятно, оказались под водой.