В Великобритании нашли средневековый оберег с магической надписью

Он представляет собой золотую брошь с надписями на латыни и иврите.

Ценный артефакт был найден в графстве Уилтшир в Великобритании с помощью металлоискателя. Имя человека, нашедшего средневековую золотую брошь с надписями на латыни и иврите, не разглашается.

По словам экспертов, эта брошь возрастом около 800 лет, вероятно, носила функцию оберега. И в нем переплелись одновременно религиозные и магические представления средневекового общества.

Надпись на латыни переводится как «Радуйся, Мария, исполненная благодати, Господь с Тобой, благословенна ты среди женщин и благословен плод чрева твоего. Аминь». А надпись на иврите представляет собой аббревиатуру AGLA, что означает «Ты силен навеки, Господи».

По словам профессора религиоведения Северо-Западного университета Ричарда Кикхефера, фраза «Ты силен навеки, Господи» на иврите часто использовалась в средневековых магических артефактах, тогда как молитва была стандартным воспеванием Девы Марии, распространенным среди всех христиан.

«Хочется подчеркнуть то, что такое сочетание религии и магии не является чем-то необычным», – Ричард Кикхефер.

Эксперт подчеркнул, что подобная смесь религиозного и магического значений придавала оберегу особую силу в глазах человека, носившего его.

Еврейская аббревитура AGLA «очень часто использовались в средневековье, от высокой ритуальной магии до защитных амулетов и оберегов. Это одно из многих божественных имен или слов силы, распространенных в средневековых традициях», – подтверждает Франк Клаассен, профессор истории в Университете Саскачевана.

По словам Кэтрин Райдер, профессора средневековой истории в Эксетерском университете, библейские цитаты в оберегах иногда использовались как способ защитить человека от несчастий. Однако эксперт полагает, что брошь могла не иметь какого-то магического значения. «Возможно, это больше серая зона между тем, что мы считаем магией и религией», – говорит Райдер.

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Учитывая небольшой размер броши и упоминание Девы Марии, этот предмет мог принадлежать женщине. «Я предполагаю, что брошь прикреплялась к женской одежде из какой-то легкой ткани», – отмечает Карен Джолли, профессор истории Гавайского университета в Маноа. Она добавила, что, возможно, брошь носилась как средство защиты при беременности или родах.

Сейчас, согласно британскому законодательству, находка проходит через Закон о сокровищах. Он определит дальнейшую судьбу артефакта. Возможно, он будет передан в один из местных музеев, а нашедший его человек получит денежное вознаграждение.