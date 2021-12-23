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National Geographic Россия №215, декабрь 2021-январь 2022
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
История

В Великобритании нашли захоронение полигамной семьи каменного века

National Geographic Россия
23 декабря 2021
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На семейном кладбище похоронены 35 человек.

Еще в 1980-х годах археологи раскопали небольшое кладбище в кургане Хэзлтон-Норт на холмах Котсуолд, недалеко от городов-побратимов Челтнема и Глостера в западной Англии. Захоронение содержало 35 скелетов, и теперь новый анализ ДНК позволил определить, что как минимум 27 из них были членами одной семьи. Они жили на британских островах от 3700 до 3600 гг до н. э. — примерно через 100 лет после того, как земледелие утвердилось в этой местности. 

Более того, ученые обнаружили, что члены семьи, представляющие пять поколений, происходили от одного мужчины и четырех женщин. Полученные данные позволяют предположить, что в то время в высших эшелонах неолитического общества существовали полигамные браки, поскольку исследователи считают маловероятным, чтобы у мужчины были четыре жены одна за другой. 

По словам соавтора исследования Иньиго Олальде из Университета Страны Басков в Бильбао, этот анализ воссоздает одно из старейших генеалогических деревьев в истории. В исследовании также приняли участие ученые из Гарвардского университета в Массачусетсе, Университета Ньюкасла в Великобритании и Венского университета в Австрии.

«Это исследование важно, потому что это первое большое генеалогическое древо, полученное нами из доисторических времен. Но, вероятно, в следующие несколько месяцев или год мы получим намного больше, поскольку новые методы, вероятно, будут применены к другим коллекциям древней человеческой ДНК», – Иньиго Олальде.

На семейном кладбище мужчин хоронили рядом с отцами и братьями. Гробница в Хэзлтон-Норт имеет две отдельные области с L-образными камерами, одна из которых доступна через северный вход, а другая — через южный. Изначально каждая из двух половин гробницы использовалась для размещения останков умерших из одной из двух ветвей этой семьи. 

Исследователи также идентифицировали четырех мужчин, похороненных в гробнице, чьи матери принадлежали к общей родословной, а отцы — нет. По словам Олальде, они могли быть приняты в семью вместе с материями, хотя возможно, эти женщины рожали детей от мужчин вне семьи. 

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Newcastle University Генеалогическое древо семьи. Буквой N обозначены похороненные в северной части гробницы, буквой S – в южной

В той же гробнице оказались останки трех женщин и пяти мужчин, которые не имели генетического отношения к семье. По словам ученых, возможно, женщины были замужем за мужчинами, похороненными в гробнице, и у них либо не было детей, либо были дети, которые затем были похоронены в другом месте.

Кем были пять не связанных между собой мужчин, неизвестно. Они могли быть приняты в семью или каким-то образом связаны отношениями, которые не могут быть определены генетически, говорят исследователи. 

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