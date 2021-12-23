В Великобритании нашли захоронение полигамной семьи каменного века

Еще в 1980-х годах археологи раскопали небольшое кладбище в кургане Хэзлтон-Норт на холмах Котсуолд, недалеко от городов-побратимов Челтнема и Глостера в западной Англии. Захоронение содержало 35 скелетов, и теперь новый анализ ДНК позволил определить, что как минимум 27 из них были членами одной семьи. Они жили на британских островах от 3700 до 3600 гг до н. э. — примерно через 100 лет после того, как земледелие утвердилось в этой местности.
Более того, ученые обнаружили, что члены семьи, представляющие пять поколений, происходили от одного мужчины и четырех женщин. Полученные данные позволяют предположить, что в то время в высших эшелонах неолитического общества существовали полигамные браки, поскольку исследователи считают маловероятным, чтобы у мужчины были четыре жены одна за другой.
По словам соавтора исследования Иньиго Олальде из Университета Страны Басков в Бильбао, этот анализ воссоздает одно из старейших генеалогических деревьев в истории. В исследовании также приняли участие ученые из Гарвардского университета в Массачусетсе, Университета Ньюкасла в Великобритании и Венского университета в Австрии.
На семейном кладбище мужчин хоронили рядом с отцами и братьями. Гробница в Хэзлтон-Норт имеет две отдельные области с L-образными камерами, одна из которых доступна через северный вход, а другая — через южный. Изначально каждая из двух половин гробницы использовалась для размещения останков умерших из одной из двух ветвей этой семьи.
Исследователи также идентифицировали четырех мужчин, похороненных в гробнице, чьи матери принадлежали к общей родословной, а отцы — нет. По словам Олальде, они могли быть приняты в семью вместе с материями, хотя возможно, эти женщины рожали детей от мужчин вне семьи.
В той же гробнице оказались останки трех женщин и пяти мужчин, которые не имели генетического отношения к семье. По словам ученых, возможно, женщины были замужем за мужчинами, похороненными в гробнице, и у них либо не было детей, либо были дети, которые затем были похоронены в другом месте.
Кем были пять не связанных между собой мужчин, неизвестно. Они могли быть приняты в семью или каким-то образом связаны отношениями, которые не могут быть определены генетически, говорят исследователи.