В Великобритании нашли захоронение полигамной семьи каменного века

Еще в 1980-х годах археологи раскопали небольшое кладбище в кургане Хэзлтон-Норт на холмах Котсуолд, недалеко от городов-побратимов Челтнема и Глостера в западной Англии. Захоронение содержало 35 скелетов, и теперь новый анализ ДНК позволил определить, что как минимум 27 из них были членами одной семьи. Они жили на британских островах от 3700 до 3600 гг до н. э. — примерно через 100 лет после того, как земледелие утвердилось в этой местности.

Более того, ученые обнаружили, что члены семьи, представляющие пять поколений, происходили от одного мужчины и четырех женщин. Полученные данные позволяют предположить, что в то время в высших эшелонах неолитического общества существовали полигамные браки, поскольку исследователи считают маловероятным, чтобы у мужчины были четыре жены одна за другой.

По словам соавтора исследования Иньиго Олальде из Университета Страны Басков в Бильбао, этот анализ воссоздает одно из старейших генеалогических деревьев в истории. В исследовании также приняли участие ученые из Гарвардского университета в Массачусетсе, Университета Ньюкасла в Великобритании и Венского университета в Австрии.