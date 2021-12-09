В Великобритании нашли захоронение распятого человека

Сотрудники археологического сообщества Albion Archeology в 2017 году обнаружили в Фенстентоне, графство Кембриджшир ранее неизвестное римское придорожное поселение. Находка римских захоронений на таком месте – обычное дело, но в этом случае исследователи обнаружили нечто необычное – захоронение распятого мужчины.

Фенстентон находится на Виа Девана, дороге, которая соединяла римские города Кембридж и Годманчестер. Придорожное поселение занимало не менее шести гектаров и, возможно, располагалось на перекрестке. Раскопки сосредоточили на ограждениях по краю, вдали от жилых помещений.

На одном из участков обнаружили ряд римских могил, в основном, сгруппированных в небольшие кладбища размером с приусадебный участок. Анализ скелетов выявил на удивление мало семейных групп, а также показал, что большая часть взрослого населения страдала от большого количества травм и болезней. Радиоуглеродное датирование поместило находки между 130-337 годами нашей эры. Во время раскопок ни одна из могил не выглядела примечательной, пока в пятке одного из скелетов не обнаружили гвоздь.

Скелет принадлежал мужчине в возрасте примерно 25-35 лет с плохим состоянием зубов и артритом, что было обычным явлением среди многих похороненных здесь людей. Также имелись признаки истончения его голеней, которое могла вызвать инфекция, воспалением или, возможно, местное раздражение от оков или связывания.