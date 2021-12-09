В Великобритании нашли захоронение распятого человека

Сотрудники археологического сообщества Albion Archeology в 2017 году обнаружили в Фенстентоне, графство Кембриджшир ранее неизвестное римское придорожное поселение. Находка римских захоронений на таком месте – обычное дело, но в этом случае исследователи обнаружили нечто необычное – захоронение распятого мужчины.
Фенстентон находится на Виа Девана, дороге, которая соединяла римские города Кембридж и Годманчестер. Придорожное поселение занимало не менее шести гектаров и, возможно, располагалось на перекрестке. Раскопки сосредоточили на ограждениях по краю, вдали от жилых помещений.
На одном из участков обнаружили ряд римских могил, в основном, сгруппированных в небольшие кладбища размером с приусадебный участок. Анализ скелетов выявил на удивление мало семейных групп, а также показал, что большая часть взрослого населения страдала от большого количества травм и болезней. Радиоуглеродное датирование поместило находки между 130-337 годами нашей эры. Во время раскопок ни одна из могил не выглядела примечательной, пока в пятке одного из скелетов не обнаружили гвоздь.
Скелет принадлежал мужчине в возрасте примерно 25-35 лет с плохим состоянием зубов и артритом, что было обычным явлением среди многих похороненных здесь людей. Также имелись признаки истончения его голеней, которое могла вызвать инфекция, воспалением или, возможно, местное раздражение от оков или связывания.
12 гвоздей, найденных вокруг скелета, указывают, что его поместили на доску или носилки (вероятно, не в гроб), а 13-й гвоздь прошел горизонтально через его правую пяточную кость. По словам исследователей, кажется неправдоподобным, что гвоздь мог случайно попасть в кость во время строительства деревянных носилок, на которых разместили тело. Также на факт распятия указывают признаки неглубокого второго отверстия, похожее на первую предполагает неудачную попытку проткнуть кость.
Конечно, нет неопровержимых доказательств, что человека именно распяли, но объяснение выглядит очень правдоподобно. Распятие на кресте относительно обычное явление во времена Римской империи, но жертв часто привязывали к кресту, а не прибивали гвоздями. Если гвозди использовались, то обычно вынимались после казни, а останки жертвы бесцеремонно утилизировались.
До сих пор было найдено лишь три древних захоронения со скелетами с признаками распятия. Один из них найден с сохранившимся гвоздем на севере Иерусалима во время строительных работ в 1968 году. Скелеты с аналогичными отверстиями также находили в Гавелло в Италии и в Мендесе в Египте, но без гвоздя и с сомнением в том, как образовались отверстия.
Хотя распятие обычно ассоциируется с христианством, археологи не считают, что здесь имел место какой-либо религиозный элемент. Убийство распятого человека с помощью комбинации удушья и сильного истощения было основной формой смертной казни в Римской империи, пока его не запретили во времена правления Константина Великого (306-337 гг. н.э.).
Археологи предполагают, что распятый был местным жителем, и его казнили примерно в полукилометре от кладбища, на котором он был похоронен.
Наряду с найденными захоронениями команда также обнаружила артефакты, в том числе различные керамические изделия и эмалированную брошь из медного сплава в форме всадника.