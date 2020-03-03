В Венеции нашли один из древнейших в мире мечей: фото

Необычную находку совершила Виттория Далл’Армеллинао — доктор философии и аспирантка Университета Ка-Фоскари (Венеция). Она осматривала экспонаты в музее монастыря мхитаристов Сан-Лаззаро-дельи-Армени и увидела меч среди средневековых артефактов. По словам Виттории, подобное оружие она уже видела раньше, и оно было куда древнее средневековых предметов.
Научный анализ подтвердил ее подозрения: меч был изготовлен около 3000 года до нашей эры, что делает его одним из древнейших в мире. Священник Серафино Джамурлиан изучил архивы музея и выяснил, что меч был найден в турецкой провинции Самсун и прибыл в Венецию из Трабзона в середине XIX века. Он был пожертвован монастырю коллекционером Ерваном Хорасанджяном.
One of the oldest swords in the world was just found in a museum inside the Mekhitarist Monastery on Saint Lazarus Island. PhD student Vittoria Dall'Armellina discovered the sword inside the monastery, HQ of Armenian Catholic Mekhitarist Congregation! https://t.co/2R8AtQxGxx— AGBU (@agbu) March 1, 2020
Меч изготовлен из мышьяковой бронзы — сплава, который часто использовался до бронзового века. Этот материал представляет собой сплав меди и мышьяка, тогда как позднее начали применять соединение меди и олова или других металлов.
Этот тип меча был распространен в относительно небольшом регионе в Восточной Анатолии, между верхним течением Евфрата и южным берегом Черного моря. Похожее оружие было найдено в Королевском дворце Арслантепе, важном хеттском поселении, основанном еще в эпоху неолита. В отличие от образцов из Арслантепе венецианский меч не украшен и не содержит никаких надписей.
Археологи считают, что артефакт мог быть настоящим боевым оружием, церемониальным мечом или частью какого-либо захоронения. Реальная история меча до сих пор неизвестна, но исследователи надеются пролить свет на его прошлое.
Взгляните на уникальный кинжал римского легионера, найденный в Германии.
В эти дни мы вместе с Visit Britain запустили небольшую анкету для путешественников – хотим понять, как стать для вас еще интереснее и полезнее. Опрос занимает всего пару-тройку минут, пройти его можно здесь.