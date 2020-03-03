В Венеции нашли один из древнейших в мире мечей: фото

Необычную находку совершила Виттория Далл’Армеллинао — доктор философии и аспирантка Университета Ка-Фоскари (Венеция). Она осматривала экспонаты в музее монастыря мхитаристов Сан-Лаззаро-дельи-Армени и увидела меч среди средневековых артефактов. По словам Виттории, подобное оружие она уже видела раньше, и оно было куда древнее средневековых предметов.

Научный анализ подтвердил ее подозрения: меч был изготовлен около 3000 года до нашей эры, что делает его одним из древнейших в мире. Священник Серафино Джамурлиан изучил архивы музея и выяснил, что меч был найден в турецкой провинции Самсун и прибыл в Венецию из Трабзона в середине XIX века. Он был пожертвован монастырю коллекционером Ерваном Хорасанджяном.