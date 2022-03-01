В Венгрии нашли редчайшую золотую монету с изображением убитого римского императора

Когда правишь всего два года, монет после тебя почти не остается.
Монета была обнаружена сотрудником музея Риппль-Ронаи в Капошваре Мате Варгой вместе с волонтерами в начале 2022 года. Они ведут раскопки римского поселения в графстве Шомодь на юго-западе Венгрии. Однако точное местоположение объекта не сообщается.
«Незаконные металлодетекторы — большая проблема в Венгрии, поэтому пока мы не можем раскрыть место раскопок», — Мате Варга.
На редчайшей монете весом 5,6 грамма изображен император Волузиан, правивший Римской империей в 251–253 годах нашей эры. Соправителем Волузиана был Требониан Галл. В их правление на Римскую империю обрушилась крупномасштабная эпидемия чумы, одновременно с которой персидское вторжение разорило восточные провинции. Через два года после прихода к власти Галл и Волузиан были убиты своими солдатами во время мятежа мёзийского наместника Марка Эмилия Эмилиана.
Из-за короткого правления Волузиана монеты с его изображением редки. Более того, редким является и номинал монеты. Археологи не знают, кому принадлежала монета, но поскольку она была единственной, обнаруженной на этом месте, вероятно, ее потерял какой-то путешественник, говорит Варга.
На одной стороне монеты изображен портрет бородатого императора с короной из лучей на голове, а на другой стороне изображен Либертас — римская богиня свободы.
«Номинал монеты — не обычный в то время ауреус, а редкий бинио, то есть двойной ауреус», — говорит Марьянко Пилекич, нумизмат и научный сотрудник Монетного кабинета фонда Schloss Friedenstein Gotha в Германии.
Археологические работы на римском участке продолжаются. По словам Варги, судя по найденным артефактам, в том числе и по этой монете, поселение существовало в III и IV веках, когда этот регион был частью римской провинции Верхняя Паннония. Другие обнаруженные артефакты включают римские серебряные и бронзовые монеты (в том числе одну монету императора Проба III века), бронзовый ключ, серебряное кольцо с надписями и стеклянную брошь.
Монета теперь является частью нумизматической коллекции музея Риппль-Ронаи, в которой ранее была только одна римская золотая монета, говорится в заявлении директора музея Левенте Абрахама.
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