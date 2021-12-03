В Воронежской области нашли серебряную пластину с полуобнаженной скифской богиней
Уникальную накладку обнаружили сотрудники Донской экспедиции Института археологии (ИА) РАН. Во время исследования курганного могильника Девица V в Острогожском районе Воронежской области им попалась пластина с изображением скифских божеств в окружении орлиноголовых грифонов.
В раскопках помогали студенты исторического факультета Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН).
Как отмечают исследователи, в представления о скифских религиозных верованиях уже внесен заметный вклад, так как на одном предмете изображено сразу несколько божеств. Кроме того, это первый случай подобной находки так далеко на северо-восток от основных центров Скифии на Среднем Дону.
Курганный могильник Девица V, получивший название по расположенному рядом селу, изучается специалистами Донской экспедиции ИА РАН с 2010 года. В полевом сезоне 2021 года археологи приступили к раскопкам кургана № 7, расположенного в центральной части могильника.
В северо-восточной части могилы, отдельно от всех других вещей и на удалении лежала серебряная прямоугольная накладка, прибитая многочисленными серебряными гвоздиками к деревянной, почти полностью исчезнувшей основе.
В центральной части пластины, как полагают ученые, изображена в профиль крылатая фигура владычицы зверей и покровительницы человеческого и животного плодородия — богини, известной в литературе как Аргимпаса, Кибела, Великая богиня. Верхняя часть ее тела обнажена, на голове – убор типа короны с рогами. Богиню с двух сторон окружают фигуры крылатых орлиноголовых грифонов.
Левая сторона накладки образована двумя квадратными пластинками, украшенными изображениями существ, стоящих друг напротив друга, прижавшись лапами. С правой стороны к накладке приклепаны две круглые бляхи, на каждой из которых изображен один человекоподобный персонаж с короной на голове в окружении двух грифонов. Но кто эти персонажи, и какой предмет украшала эта накладка — вопрос остается открытым.
Основное погребение относят к скифскому периоду и датируют IV веком до нашей эры. Располагается оно практически под центром насыпи и представляет собой деревянную гробницу. На сегодняшний день это самая большая могила из всех, найденных в памятнике Девица V.
Курган был разграблен еще в древности. Однако к моменту ограбления крыша склепа рухнула, и поэтому по краям могилы уцелел некоторый погребальный инвентарь.
В захоронении обнаружили скелет взрослого мужчины 40–49 лет. Возле его головы археологи нашли многочисленные мелкие золотые полусферические бляшки, железный нож, наконечник копья, три наконечника дротиков и ребро лошади. Найденные предметы полностью соответствуют основным элементам «скифской триады»: в погребении воина найдены предметы вооружения, конской сбруи и «звериного стиля».