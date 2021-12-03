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История

В Воронежской области нашли серебряную пластину с полуобнаженной скифской богиней

National Geographic Россия
03 декабря 2021
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ИА РАН
Ученые полагают, что это Аргимпаса – скифская покровительница животного и человеческого плодородия.

Уникальную накладку обнаружили сотрудники Донской экспедиции Института археологии (ИА) РАН. Во время исследования курганного могильника Девица V в Острогожском районе Воронежской области им попалась пластина с изображением скифских божеств в окружении орлиноголовых грифонов.

В раскопках помогали студенты исторического факультета Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН). 

«Предстоит еще длительная работа по изучению и истолкованию столь необычных божественных фигур. Но находка важна не только как уникальный предмет, дополняющий наши знания о скифской культуре, ее бытовании в Среднем Подонье. Она наглядно демонстрирует, насколько важен в работе археолога настойчивый и систематический поиск, четкий и продуманный план работ, верная методика раскопок, кропотливый повседневный труд большого количества людей самых разных специальностей. Именно это приводит нередко к потрясающим открытиям, которые способны внести заметный вклад в давно сложившиеся взгляды на прошлое», – Валерий Гуляев, руководитель экспедиции.

Как отмечают исследователи, в представления о скифских религиозных верованиях уже внесен заметный вклад, так как на одном предмете изображено сразу несколько божеств. Кроме того, это первый случай подобной находки так далеко на северо-восток от основных центров Скифии на Среднем Дону.

Курганный могильник Девица V, получивший название по расположенному рядом селу, изучается специалистами Донской экспедиции ИА РАН с 2010 года. В полевом сезоне 2021 года археологи приступили к раскопкам кургана № 7, расположенного в центральной части могильника.

В северо-восточной части могилы, отдельно от всех других вещей и на удалении лежала серебряная прямоугольная накладка, прибитая многочисленными серебряными гвоздиками к деревянной, почти полностью исчезнувшей основе. 

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ИА РАН Накладка в погребении

В центральной части пластины, как полагают ученые, изображена в профиль крылатая фигура владычицы зверей и покровительницы человеческого и животного плодородия — богини, известной в литературе как Аргимпаса, Кибела, Великая богиня. Верхняя часть ее тела обнажена, на голове – убор типа короны с рогами. Богиню с двух сторон окружают фигуры крылатых орлиноголовых грифонов. 

Левая сторона накладки образована двумя квадратными пластинками, украшенными изображениями существ, стоящих друг напротив друга, прижавшись лапами. С правой стороны к накладке приклепаны две круглые бляхи, на каждой из которых изображен один человекоподобный персонаж с короной на голове в окружении двух грифонов. Но кто эти персонажи, и какой предмет украшала эта накладка — вопрос остается открытым. 

Основное погребение относят к скифскому периоду и датируют IV веком до нашей эры. Располагается оно практически под центром насыпи и представляет собой деревянную гробницу. На сегодняшний день это самая большая могила из всех, найденных в памятнике Девица V.

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ИА РАН Общий вид погребения
Скифские цари
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Курган был разграблен еще в древности. Однако к моменту ограбления крыша склепа рухнула, и поэтому по краям могилы уцелел некоторый погребальный инвентарь.

В захоронении обнаружили скелет взрослого мужчины 40–49 лет. Возле его головы археологи нашли многочисленные мелкие золотые полусферические бляшки, железный нож, наконечник копья, три наконечника дротиков и ребро лошади. Найденные предметы полностью соответствуют основным элементам «скифской триады»: в погребении воина найдены предметы вооружения, конской сбруи и «звериного стиля».

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