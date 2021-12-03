В Воронежской области нашли серебряную пластину с полуобнаженной скифской богиней

Как отмечают исследователи, в представления о скифских религиозных верованиях уже внесен заметный вклад, так как на одном предмете изображено сразу несколько божеств. Кроме того, это первый случай подобной находки так далеко на северо-восток от основных центров Скифии на Среднем Дону.

Курганный могильник Девица V, получивший название по расположенному рядом селу, изучается специалистами Донской экспедиции ИА РАН с 2010 года. В полевом сезоне 2021 года археологи приступили к раскопкам кургана № 7, расположенного в центральной части могильника.

В северо-восточной части могилы, отдельно от всех других вещей и на удалении лежала серебряная прямоугольная накладка, прибитая многочисленными серебряными гвоздиками к деревянной, почти полностью исчезнувшей основе.