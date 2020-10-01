В Японии нашли древнейший манускрипт учения Конфуция

Университет Кейо приобрел рукопись у продавца раритетов в 2017 году. Она состоит из двадцати страниц, склеенных в свиток длиной 27 сантиметров. Документ был признан «бесценным», и университет сформировал многопрофильную команду для изучения текста. В состав группы вошли знатоки древней китайской и японской истории и литературы.

Текстовый анализ показал, что рукопись «скорее всего была написана в период между Северной и Южной династиями и династией Суй (581-618 гг)». Документ был составлена ​​Хуан Канем, ученым-конфуцианцем в VI веке нашей эры. Считается, что он была привезена в Японию дипломатами. Вероятно, они были эмиссарами китайской династии Суй или Тан (618-907 гг.).

При изучении рукописи была обнаружена отметка, указывающая на то, что она принадлежала клану Фудзивара. Этот клан доминировал в японском правительстве в эпоху Нара (714–784 гг.) И эпоху Хэйан (794–1185 гг.). Затем документ находился у придворного чиновника после чего пропал на века.