В Японии нашли древнейший манускрипт учения Конфуция

Университет Кейо приобрел рукопись у продавца раритетов в 2017 году. Она состоит из двадцати страниц, склеенных в свиток длиной 27 сантиметров. Документ был признан «бесценным», и университет сформировал многопрофильную команду для изучения текста. В состав группы вошли знатоки древней китайской и японской истории и литературы.
Текстовый анализ показал, что рукопись «скорее всего была написана в период между Северной и Южной династиями и династией Суй (581-618 гг)». Документ был составлена Хуан Канем, ученым-конфуцианцем в VI веке нашей эры. Считается, что он была привезена в Японию дипломатами. Вероятно, они были эмиссарами китайской династии Суй или Тан (618-907 гг.).
При изучении рукописи была обнаружена отметка, указывающая на то, что она принадлежала клану Фудзивара. Этот клан доминировал в японском правительстве в эпоху Нара (714–784 гг.) И эпоху Хэйан (794–1185 гг.). Затем документ находился у придворного чиновника после чего пропал на века.
Рукопись представляет собой комментарии к конфуцианским аналектам — Лунь Юй. Это один из наиболее знаменитых текстов Восточной Азии, составленный учениками Конфуция из кратких заметок, фиксирующих высказывания, поступки учителя, а также диалоги с его участием. Эксперты пришли к выводу, что документ является одним из старейших рукописных произведений о Конфуции.
Конфуцианство пришло в Японию в III веке нашей эры и было поддержано значительной частью элит в зарождающемся японском государстве. Классический китайский язык преподавался в системе образования и сыграл решающую роль в развитии самурайского кодекса. Конфуцианство оставалось очень влиятельным в японском обществе, пока оно не было удалено из школьной программы союзными оккупационными властями после Второй мировой войны.
Примечательно, что все копии комментариев были потеряны в Китае во времена династии Сун. Единственная причина, по которой работа сохранилась, заключается в том, что ее копии хранились в Японии. Ожидается, что эта работа будет выставлена в книжном магазине Maruzen в Токио.
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