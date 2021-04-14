В Западной Африке употребляли мед ещё 3500 лет назад

По словам ученых, мед мог использоваться как для употребления в пищу напрямую, так и для приготовления напитков на основе меда, а также в лечебных и косметических целях. Другие археологические раскопки показали, что пчелиный воск использовался древними людьми в качестве герметика и топлива для примитивных ламп и свечей.

Некоторые африканские племена до сих пор полагаются на сбор меда. Например, собиратели эфе из леса Итури в Восточном Заире используют дым, чтобы отвлечь пчел и собрать все части диких ульев, включая мед, пыльцу и личинок пчел. При этом сами улья могут находиться на высоте до 30 метров над землей.

История употребления меда людьми в других местах планеты уходит в еще более древние времена. На рисунках в Аранской пещере в Валенсии изображены люди, добывающие дикий мед с дерева, в то время как вокруг них летают пчелы. Согласно углеродному датированию, этому рисунку не менее 8000 лет.

В 2015 году было опубликовано исследование, согласно которому родиной пчеловодства можно считать территорию современной Турции. Там найдены свидетельства употребления меда человеком 9000 лет назад.