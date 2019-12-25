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История

Величие древних Салоников в виртуальном туре: видео

25 декабря 2019
Салоники
Уникальная возможность взглянуть на то, как выглядел город полторы тысячи лет назад.

Салоники — это второй по величине город Греции, который, по сути, является огромным открытым музеем. Греческие, эллинистические, римские и византийские памятники можно найти буквально на каждом сантиметре не только в центре города, но и в пригороде.

Для того, чтобы каждый мог ознакомиться с великолепием древнего города, археологи сделали виртуальный тур по дворцовому комплексу императора Галерия, фрагменты которого все еще можно отыскать по всем Салоникам.

Галерийский комплекс был самой важной монументальной группой в Салониках. Он был построен в переломный момент римской и византийской эпох. В те времена комплекс охватывал большинство основных районов города.

Его строительство началось на стыке III и IV веков нашей эры во времена правления в Риме цезаря Галерия Валерия Максимиана. Галерий выбрал Салоники в восточной части Римской империи из-за его стратегического расположения прямо между Западом и Востоком.

Цифровое воссоздание комплекса было сделано с использованием археологических свидетельств, предлагая уникальный взгляд на то, как выглядел город в римские и ранневизантийские времена.