Величие древних Салоников в виртуальном туре: видео

Салоники — это второй по величине город Греции, который, по сути, является огромным открытым музеем. Греческие, эллинистические, римские и византийские памятники можно найти буквально на каждом сантиметре не только в центре города, но и в пригороде.

Для того, чтобы каждый мог ознакомиться с великолепием древнего города, археологи сделали виртуальный тур по дворцовому комплексу императора Галерия, фрагменты которого все еще можно отыскать по всем Салоникам.