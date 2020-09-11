Великая тайна Эвереста

Я осматривал местность. Из покрытых снегом и осыпью уступов торчали гряды невысоких крутых утесов; этот участок, сформированный более светлыми породами, называют Желтым поясом. В четырех тысячах метров ниже, словно мираж, мерцала засушливая равнина – Тибетское плато.

Последние 48 часов я почти не спал, а экстремальная высота вызывала тошноту и слабость. Три дня назад мы покинули Передовой базовый лагерь на отметке 6400 метров, и с тех пор я смог запихнуть в себя лишь несколько ложек сублимированного карри, горсть кешью, да еще укусил шоколадный батончик на вершине Эвереста – позже им меня и стошнило. Я был изможден, а изголодавшийся по кислороду мозг умолял прилечь и закрыть глаза. Но остатки здравого смысла говорили, что, сделав так, можно больше не проснуться.

Сверху с грохотом скатилось несколько камней. Я поднял голову и увидел фотографа Ренана Озтюрка, спускавшегося к нам по склону. Одной рукой он обхватил веревку, закрепленную на склоне; словно пуповина, она соединяла нас с вершиной, покинутой несколько часов назад. Озтюрк съехал, тормозя ногами, и плюхнулся рядом со мной.

Я повернулся к нему: «Что думаешь?».

Ренан ответил не сразу, только грудь его вздымалась и опадала. Когда он наконец отдышался, я услышал приглушенный кислородной маской голос: «Попробуй».

Я кивнул, отстегнулся от веревки и сделал несколько осторожных шагов вниз по каменистому утесу. В тот же момент раздался крик: «Нет-нет-нет!». Кричал Лакпа Шерпа.

Я махнул ему: «Нужно кое-что проверить. Я недалеко». Но он умолял остановиться: «Очень опасно, очень опасно!».

Один неверный шаг по осыпи – и будешь падать 2000 метров до ледника Ронгбук. Я прекрасно понимал это, и меня, конечно, тянуло пойти на попятную. Десятилетия альпинистского опыта во всех уголках света научили главному: я обещал себе никогда не пересекать черту, за которой объективный риск становится слишком высоким. В конце концов, дома меня ждала любимая семья.

Но в этот раз я проигнорировал предостережения проводников и данное себе обещание: загадка исчезновения Ирвина не давала покоя.