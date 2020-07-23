Великобританией правили незаконнорожденные короли

Ричард III имеет незавидную репутацию: он был последним английским королем, павшим в бою, его тело было бесславно выброшено в безымянную могилу, Шекспир изобразил его как горбатого злодея, а история помнит его как возможного убийцу своих племянников, которых он должен был защищать. А недавно ученые пришли к выводу, что он, возможно, вообще не имел права на престол.

Результаты исследования, проведенного научной группой из Университета Лестера, опубликованы в журнале Nature Communications (2014). В ее задачу входило подытожить многочисленные данные, полученные в разное время антропологами, генетиками, археологами и другими учеными.

В первую очередь, были развеяны сомнения в том, что скелет, найденный в 2012 году на месте бывшего аббатства в Лестере, принадлежит легендарному английскому королю. По ДНК также было установлено, что Ричард III имел голубые глаза и светлые волосы. Он, действительно, страдал сколиозом, и одно его плечо было выше другого (эту особенность Шекспир фигурально описал как «горб»). Однако процесс генетического сравнения останков Ричарда III с его ныне живущими родственниками по мужской линии породил больше загадок, чем ответов.

Последний английский монарх династии Плантагенетов, погибший в 1485 году, Ричард не оставил после себя потомства. Ученым пришлось сравнивать генетический материал с потомками его прадеда — Эдуарда III, и связи по маркерам Y-хромосомы не обнаружилось. Объясняется это тем, что в королевских семьях нередко случались измены, а внебрачные дети выдавались за законных.