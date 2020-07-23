Великобританией правили незаконнорожденные короли

Ричард III имеет незавидную репутацию: он был последним английским королем, павшим в бою, его тело было бесславно выброшено в безымянную могилу, Шекспир изобразил его как горбатого злодея, а история помнит его как возможного убийцу своих племянников, которых он должен был защищать. А недавно ученые пришли к выводу, что он, возможно, вообще не имел права на престол.
Результаты исследования, проведенного научной группой из Университета Лестера, опубликованы в журнале Nature Communications (2014). В ее задачу входило подытожить многочисленные данные, полученные в разное время антропологами, генетиками, археологами и другими учеными.
В первую очередь, были развеяны сомнения в том, что скелет, найденный в 2012 году на месте бывшего аббатства в Лестере, принадлежит легендарному английскому королю. По ДНК также было установлено, что Ричард III имел голубые глаза и светлые волосы. Он, действительно, страдал сколиозом, и одно его плечо было выше другого (эту особенность Шекспир фигурально описал как «горб»). Однако процесс генетического сравнения останков Ричарда III с его ныне живущими родственниками по мужской линии породил больше загадок, чем ответов.
Последний английский монарх династии Плантагенетов, погибший в 1485 году, Ричард не оставил после себя потомства. Ученым пришлось сравнивать генетический материал с потомками его прадеда — Эдуарда III, и связи по маркерам Y-хромосомы не обнаружилось. Объясняется это тем, что в королевских семьях нередко случались измены, а внебрачные дети выдавались за законных.
У ученых есть две наиболее жизнеспособные версии «генетических разрывов». По одной из них, принцесса Изабелла Кастильская изменяла пра-прадеду Ричарда, герцогу Йоркскому Эдмунду. Также не исключается, что сын Эдуарда III, Джон Гонт, родился от постороннего мужчины. Последняя из названных версий ставит под сомнение легитимность нескольких английских королей — в части, всю династию Тюдоров, поскольку ее основатель, Генрих VII, аргументировал свое право на престол именно родством с Джоном Гонтом.
В свою очередь, нынешний монарх Великобритании, Елизавета II, является родственницей Генриха VII через Якова I и Марию Стюарт. Британская пресса поспешила усомниться в праве на престол нынешней королевской династии (Виндзорской), однако ученые подчеркивают: результаты данных научных трудов никаким образом не связаны с политикой, а современный правящий дом законно пришел к власти согласно Акту о престолонаследии 1701 года.
Сейчас в центре исследований остается история несчастного Ричарда III. Если за «генетический разрыв» в королевских линиях Великобритании ответственна неверная жена Эдуарда III, то потомки Джона Гонта (Генрих IV, Генрих V и Генрих VI) не имели права на корону. Но в случае, если «ложное отцовство» случилось по вине Изабеллы Кастильской — родившийся у нее Ричард Конисбург, 3-й граф Кембридж (прямой предок Ричарда III) не связан с Йоркской королевской династией по мужской линии, а значит и сам Ричард III носил корону незаконно.
Узнать больше о Ричарде III и исследовании его останков можно на сайте Университета Лестера.
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