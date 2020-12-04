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История

«Владения царя Хора Скорпиона»: в Египте нашли самый древний географический указатель

National Geographic Россия
04 декабря 2020
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Фото: Ludwig D. Morenz
На камне высечено имя додинастического правителя Египта.

Команда из Боннского университета в сотрудничестве с Министерством древностей Египта расшифровала четыре иероглифа, вырезанных более 5000 лет назад на большом камне. Надпись гласит: «Владение царя Хора Скорпиона».

Камень был найден в русле высохшей реки Вади-аль-Малик в Судане. Археологи отмечают, что подобные надписи в отдаленной местности были необычны для тех, кто жил в четвертом тысячелетии до нашей эры, но они подчеркивают процесс внутренней колонизации реки Нил.

«Этот правитель по имени Хор Скорпион был заметной фигурой на этапе возникновения первого территориального государства в мировой истории», — Людвиг Моренц, египтолог, участвовавший в раскопках.

По словам Моренца, Скорпион жил около 3070 года до н.э, но точные даты его правления неизвестны. Название «Скорпион» визуализировано в виде рисунка животного, похожего на хищное паукообразное, а круглый рисунок в правом верхнем углу указывает, что этот камень был предназначен для указания названия местности. 

«Несмотря на свою краткость, надпись открывает окно в мир возникновения египетского государства и связанной с ним культуры», — отмечает Моренц. 

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David Sabel Иероглифы, высеченные на камне

Исследователи называют Египет первым территориальным государством в мире. В то время протяженность страны с севера на юг составляла более 800 км. 

«Правящие системы существовали в других местах и раньше, но они были намного меньше. Фактически, несколько конкурирующих населенных пунктов объединились в новое централизованное государство. Королевские поместья, известные как владения, были основаны на периферии империи с целью консолидации империи фараонов», — Людвиг Моренц.

Помимо указателя на камне в месте раскопок были обнаружены и другие ранние наскальные надписи, а также древняя керамика. По словам Моренца, это место все еще находится на ранней стадии археологических исследований.

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