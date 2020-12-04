«Владения царя Хора Скорпиона»: в Египте нашли самый древний географический указатель

Команда из Боннского университета в сотрудничестве с Министерством древностей Египта расшифровала четыре иероглифа, вырезанных более 5000 лет назад на большом камне. Надпись гласит: «Владение царя Хора Скорпиона».
Камень был найден в русле высохшей реки Вади-аль-Малик в Судане. Археологи отмечают, что подобные надписи в отдаленной местности были необычны для тех, кто жил в четвертом тысячелетии до нашей эры, но они подчеркивают процесс внутренней колонизации реки Нил.
По словам Моренца, Скорпион жил около 3070 года до н.э, но точные даты его правления неизвестны. Название «Скорпион» визуализировано в виде рисунка животного, похожего на хищное паукообразное, а круглый рисунок в правом верхнем углу указывает, что этот камень был предназначен для указания названия местности.
«Несмотря на свою краткость, надпись открывает окно в мир возникновения египетского государства и связанной с ним культуры», — отмечает Моренц.
Исследователи называют Египет первым территориальным государством в мире. В то время протяженность страны с севера на юг составляла более 800 км.
Помимо указателя на камне в месте раскопок были обнаружены и другие ранние наскальные надписи, а также древняя керамика. По словам Моренца, это место все еще находится на ранней стадии археологических исследований.
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