«Владения царя Хора Скорпиона»: в Египте нашли самый древний географический указатель

Команда из Боннского университета в сотрудничестве с Министерством древностей Египта расшифровала четыре иероглифа, вырезанных более 5000 лет назад на большом камне. Надпись гласит: «Владение царя Хора Скорпиона».

Камень был найден в русле высохшей реки Вади-аль-Малик в Судане. Археологи отмечают, что подобные надписи в отдаленной местности были необычны для тех, кто жил в четвертом тысячелетии до нашей эры, но они подчеркивают процесс внутренней колонизации реки Нил.