Внутри детского древнеегипетского саркофага обнаружили куклу

Во втором, «птичьем», саркофаге оказалась мумифицированная птица. Исследователи считают, что это сокол, который был символом Гора, древнеегипетского бога неба.

Это было одной из традиций древней цивилизации: когда в гробницу помещали мумию, туда же зачастую добавляли различные артефакты и мумифицированных животных, чтобы символически защитить усопшего и проводить его душу в загробную жизнь. Ученые отмечают, что эти два саркофага могли быть захоронены в гробнице фараона, как подношение богам от имени умершего.

Марсия Джавитт, ведущий автор исследования, пояснила, что древние египтяне мумифицировали многочисленных животных, включая кошек, крокодилов, мангустов и даже рыбу в качестве жертвоприношений либо пищи для умершего в загробном царстве. Птицы играли особо важную роль в погребальной культуре Древнего Египта, потому что их считали защитниками умерших.

В своем исследовании ученые объединили традиционное КТ-сканирование с современным двухэнергетическим КТ-сканированием, также известным как «спектральное КТ». С его помощью можно выяснить плотность исследуемого образца и различить материалы с одинаковой поглощающей способностью, дифференцируя ткани по их составу.

Авторы работы сообщили, что продолжат работу с целью определения происхождения саркофагов. По словам Джавитт, она и ее команда будут работать как «анатомические и археологические детективы», пока не ответят на все оставшиеся вопросы.

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