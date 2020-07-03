Во Фландрии нашли гигантский немецкий бункер времен Первой мировой войны

Археологи обнаружили огромную туннельную систему времен Первой мировой войны, в которой, как полагают, находятся останки десятков немецких солдат.

Подземный бункер расположен на холме во Фламандском регионе в Бельгии, где в 1917 году произошла печально известная битва при Мессине, в которой, по данным исторических архивов, погибло 59 562 человек.

Бункер, в котором могли разместиться до 300 военнослужащих, находится на глубине около шести метров под землей, что должно было сделать его защищенным от снарядов. Однако артиллерийский обстрел английских войск привел к разрушению облицованных деревом стен и потолков вокруг входов, заживо похоронив людей, находившихся внутри.

Всего археологи нашли четыре входа в бункер, каждый из которых вел к 21 деревянной лестнице. Но эти отверстия в настоящее время завалены тоннами земли. Специалисты полагают, что существуют еще четыре входа в туннели, и есть надежда, что один из них позволит безопасно проникнуть внутрь или отправить в бункер устройство с камерой.

Находки на месте раскопок пока включают в себя деревянные носилки, немецкие штыки, шлемы, пару кусачек, стеклянные бутылки и некоторые другие артефакты.