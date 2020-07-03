Во Фландрии нашли гигантский немецкий бункер времен Первой мировой войны
Археологи обнаружили огромную туннельную систему времен Первой мировой войны, в которой, как полагают, находятся останки десятков немецких солдат.
Подземный бункер расположен на холме во Фламандском регионе в Бельгии, где в 1917 году произошла печально известная битва при Мессине, в которой, по данным исторических архивов, погибло 59 562 человек.
Бункер, в котором могли разместиться до 300 военнослужащих, находится на глубине около шести метров под землей, что должно было сделать его защищенным от снарядов. Однако артиллерийский обстрел английских войск привел к разрушению облицованных деревом стен и потолков вокруг входов, заживо похоронив людей, находившихся внутри.
Всего археологи нашли четыре входа в бункер, каждый из которых вел к 21 деревянной лестнице. Но эти отверстия в настоящее время завалены тоннами земли. Специалисты полагают, что существуют еще четыре входа в туннели, и есть надежда, что один из них позволит безопасно проникнуть внутрь или отправить в бункер устройство с камерой.
Находки на месте раскопок пока включают в себя деревянные носилки, немецкие штыки, шлемы, пару кусачек, стеклянные бутылки и некоторые другие артефакты.
Entombed in Flanders Fields: WW1 tunnel system uncovered 103 years after Battle of Messines https://t.co/miFoMTScWy— Daily Mail Online (@MailOnline) July 2, 2020
Немцы занимали хребет возле города Ипр с 1914 по июнь 1917 года, после чего он был взят британскими и ирландскими войсками во время битвы при Мессине. Бой длился семь дней, и закончился победой британцев. Всего погибло около 35 тысяч немецких солдат, без вести пропало 1300 военнослужащих, некоторые из которых могут быть погребены под завалами в бункере.
Робин Шефер, немецкий военный историк, который консультировал Фламандское агентство по вопросам наследия при проведении археологических работ, заявил, что это одно из крупнейших подземных сооружений, когда-либо найденных во Фландрии.
Раскопки проводятся Фламандским агентством наследия при поддержке студентов-археологов из Гентского университета.
В течение войны район Вийчате (Wijtschate) был захвачен и удерживался обеими сторонами несколько раз. После Мессинской битвы немцы вновь заняли гору в 1918 году.