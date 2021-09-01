Во Франции нашли затерянную кельтскую столицу

Городище бронзового века во Франции может представлять собой затерянную кельтскую столицу, заявили археологи, обнаружившие там клад из украшений, оружия и части колесниц.
Находка была сделана экспертами из Тулузского университета Жана Жореса недалеко неподалеку от французской коммуны Ганна в департаменте Алье, примерно в 130 километрах к северо-западу от Лиона. По словам ученых, в те времена регион Алье имел значительную экономическую ценность из-за судоходной реки Сиуль и местных залежей олова для изготовления бронзы.
Раскопки выявили укрепленное поселение площадью около 30 гектаров, которое имело двойной ряд валов и каменные стены высотой шесть метров.
На этом участке были обнаружены сотни предметов, которые, как считается, были похоронены примерно в 800 г. до н. э. как часть религиозного ритуала. Такое изобилие редко встречается во французских городищах, отмечают исследователи. По словам экспертов, это одна из самых богатых находок металлических орудий бронзового века среди всех, когда-либо обнаруженных в Европе.
Археологи полагают, что залежи артефактов — три из которых были разложены в огромных вазах — могли быть погребены, чтобы образовать божественное приношение. На это указывает повторяемость их расположения.
«Выбор предметов и их расположение повторяются от одного участка к другому: браслеты, шейные кольца и подвески кладут на дно вазы, лезвия топоров — наверх. Эти повторения предполагают точные правила, несомненно связанные с ритуалами», — пишут исследователи.
Посередине каждого участка был обнаружен слой острых предметов — в одном случае это оружие, вроде ножей, копий и мечей, а в другом — долото, серпы и тому подобное.
Артефакты также помогают исследователям нарисовать картину того, какой могла быть жизнь людей в этом кельтском обществе около 2800 лет назад. Среди обнаруженных артефактов есть предметы, связанные с сельским хозяйством, инструменты для производства текстиля и керамики, оборудование для обработки дерева и металла, а также мечи и наконечники копий для воинов.
Есть и явные признаки богатства — в том числе части колесниц, сбруи, которые носили лошади, и экстравагантные украшения. Команда также нашла доказательства торговли на дальние расстояния в виде двух лезвий топора, которые были сделаны в юго-западной Англии, стеклянных бусин из Италии и янтарных бусин из Балтики.
Таким образом, деление эпох на «бронзовый век» и «железный век», доставшееся современной науке от археологов XIX века, нужно считать достаточно условным, объясняют исследователи.
Из 327 городищ бронзового века, известных во Франции, только это имеет самый богатый ассортимент отложений — всего 20. Кроме того, только в нескольких фортах той эпохи были обнаружены какие-либо металлические артефакты.
«Это большая застроенная территория, расположенная на холме, укрепленная двумя параллельными валами длиной 300 метров. Площадь составляет около 30 гектаров, что очень много для того времени. Большинство укрепленных памятников бронзового века во Франции не превышают по площади четыре гектара. Этот населенный пункт, вероятно, был столицей большой территории», — заключает Пьер-Ив Милсент.