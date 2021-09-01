Во Франции нашли затерянную кельтскую столицу

Городище бронзового века во Франции может представлять собой затерянную кельтскую столицу, заявили археологи, обнаружившие там клад из украшений, оружия и части колесниц.

Находка была сделана экспертами из Тулузского университета Жана Жореса недалеко неподалеку от французской коммуны Ганна в департаменте Алье, примерно в 130 километрах к северо-западу от Лиона. По словам ученых, в те времена регион Алье имел значительную экономическую ценность из-за судоходной реки Сиуль и местных залежей олова для изготовления бронзы.