Воскрешая забытую историю Руси: видео

Об этом не писали в древнерусских летописях, нет этой информации пока и в школьных учебниках. Только сейчас мы начали понемногу понимать, как формировалась Северо-Восточная Русь. Благодаря работе Института археологии РАН мы узнаём, как происходило заселение владимирских и суздальских земель славянами в IX–XII веке.

Оказывается, до монгольского нашествия Суздальское Ополье было густонаселенным земледельческим регионом. Уже к XII веку здесь были сведены все леса, и территорию покрывала сеть больших поселков, некоторые из которых по размеру соперничали с Суздалем и Владимиром.

В воскресенье, 25 июля наши друзья из исторического журнала Proshloe публикуют фильм из серии «Видеоблог Института археологии РАН», в котором рассказано о результатах 20 лет работы Суздальской археологической экспедиции. Для нас они подготовили тизер фильма с участием журналиста и историка Михаила Родина, директора Института археологии РАН Николая Макарова и участницей экспедиции, сотрудницей Института археологии Анастасией Федориной.