Воскрешая забытую историю Руси: видео
Об этом не писали в древнерусских летописях, нет этой информации пока и в школьных учебниках. Только сейчас мы начали понемногу понимать, как формировалась Северо-Восточная Русь. Благодаря работе Института археологии РАН мы узнаём, как происходило заселение владимирских и суздальских земель славянами в IX–XII веке.
Оказывается, до монгольского нашествия Суздальское Ополье было густонаселенным земледельческим регионом. Уже к XII веку здесь были сведены все леса, и территорию покрывала сеть больших поселков, некоторые из которых по размеру соперничали с Суздалем и Владимиром.
В воскресенье, 25 июля наши друзья из исторического журнала Proshloe публикуют фильм из серии «Видеоблог Института археологии РАН», в котором рассказано о результатах 20 лет работы Суздальской археологической экспедиции. Для нас они подготовили тизер фильма с участием журналиста и историка Михаила Родина, директора Института археологии РАН Николая Макарова и участницей экспедиции, сотрудницей Института археологии Анастасией Федориной.
Показ начнется в 17:00 на YouTube-каналах Proshloe и Института археологии. Он пройдет в формате премьеры — то есть вы сможете посмотреть фильм вместе с героями и авторами. В чате премьеры Анастасия Федорина будет ждать ваших вопросов.
Церковь Бориса и Глеба (XII век). Как недавно выяснили археологи, этот храм, построенный Юрием Долгоруким в селе Кидекша, стоит на одном из тех средневековых полей, о которых идёт речь в фильме. Специалистам удалось обнаружить следы распашки, которые уходят под фундамент церкви.
Фото: Надежда