Возле Помпей нашли уникальную античную колесницу

Место раскопок известно как Чивита Джулиана. Это загородная вилла, расположенная всего в нескольких сотнях метров от Помпей. Археологи отмечают, что это «уникальная находка, которая сохранилась в отличном состоянии и не имеет аналогов в Италии».

Древнеримский город Помпеи в 79 году нашей эры оказался погребен под пеплом при извержении Везувия. Впервые его обнаружили в 1592 году, но раскопки начались лишь в 1748-м. Сейчас Помпеи — музей под открытым небом, раскопки идут там до сих пор.

Это третий по посещаемости туристический объект Италии, который в 2019 году посетило более 3,9 миллиона человек. Древний город был закрыт после начала пандемии и вновь открылся только 18 января.