Возле Помпей нашли уникальную античную колесницу

Археологи, работающие в Помпеях, обнаружили почти нетронутую четырехколесную церемониальную повозку возле погребенного в Италии города Помпеи.
Как сообщают авторы находки, колесница сохранилась в отличном состоянии и даже без реставрации ясно, насколько она была нарядной. На ней отчетливо видны железные детали, бронзовые и оловянные украшения. Ранее в этом же месте археологи обнаружили останки трех лошадей, включая ту, что была в упряжке.
Ранее на территории Италии никогда не находили подобных транспортных средств. Осанна вспомнил похожую повозку, которую обнаружили около 15 лет назад при раскопках кургана в древней Фракии, что на севере Греции. Впрочем, директор парка Помпей утверждает, что и на ней не было таких замечательных украшений.
Место раскопок известно как Чивита Джулиана. Это загородная вилла, расположенная всего в нескольких сотнях метров от Помпей. Археологи отмечают, что это «уникальная находка, которая сохранилась в отличном состоянии и не имеет аналогов в Италии».
Древнеримский город Помпеи в 79 году нашей эры оказался погребен под пеплом при извержении Везувия. Впервые его обнаружили в 1592 году, но раскопки начались лишь в 1748-м. Сейчас Помпеи — музей под открытым небом, раскопки идут там до сих пор.
Это третий по посещаемости туристический объект Италии, который в 2019 году посетило более 3,9 миллиона человек. Древний город был закрыт после начала пандемии и вновь открылся только 18 января.