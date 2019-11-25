Возрождение «Полтавы»

Сейчас экскурсий на «Полтаву» нет. А два года назад, до того, как корабль спустили на воду, девушки-экскурсоводы водили группы горожан мимо рубанков, гор опилок, разрисованных маркерами лесов и сохнущих деталей к огромному скелету корабля из полукруглых шпангоутов высотой 8–12 метров. «Еще не было понятно, что это корабль. Люди видели что-то необычное, восхищались самим фактом, что из дерева можно сделать что-то настолько грандиозное. Везде опилки и этот запах… Мне часто говорят, что сейчас на готовом корабле пахнет деревом, но разве это пахнет?» – экскурсовод «Полтавы» Юлия Гайдукова вопросительно смотрит на меня, и глаза ее влажно поблескивают. За 5 лет корабль стал для Юли вторым домом, местом, куда ты идешь в свободный вечер пятницы. Здесь она встретила свою любовь. На борту парусника плотника Александра и экскурсовода Юлию по праву капитана «венчал» Максим Коршунов. Хотя экскурсионное бюро закрыто, а строительство давно закончилось, Юля продолжает приходить на верфь. Сегодня годовщина свадьбы. Вместе с мужем они готовят небольшую вечеринку для бывших коллег на пристани, по-домашнему режут помидоры, разжигают угли, заворачивают в фольгу макрель и вспоминают, как строили «Полтаву». «Когда гнули доски на обшивку, плотники здесь ночевали. Растопят печь, сядут возле нее, подкидывают дрова, болтают. Через сутки доску вытаскивают из паровой камеры над печью – так от нее пахнет! – и деталь нужно сразу же загибать, – вспоминает Юля. – Ангар был увешан портретами Петра I, было ощущение, что он нас оберегает».

«Ты чего там?» – бородатый парень в застиранной тельняшке и пиратской бандане свешивается ко мне с рея. Я вишу где-то в середине грот-мачты, вцепившись в ванты и судорожно пытаюсь придумать, как перекинуть ногу через толстый канат, чтобы не рухнуть на палубу. «Слушай, и правда неудобно висит. Надо будет перевесить», – Паша Дубинин критически осматривает канат и помогает мне перебраться на рей. Такелаж еще приноравливают к кораблю – тестируют, что работает, а что хорошо только в теории.

Перебирая ногами по слабо натянутой веревке, двигаюсь вдоль рея в сторону воды. Держаться особо не за что – только тонкий металлический трос и свернутый парус. Рангоутная команда «Полтавы» забирается сюда со страховкой, чтобы наладить паруса. Эти же ребята во время строительства прикрепляли деревянные реи к мачтам, поднимая их веревками с помощью корабельных механизмов вроде якорного шпиля, как встарь. Краном устанавливали только несколько мачт, все остальное делалось вручную.

В петровские времена ни о какой страховке и речи не было. Матросы взбирались на 20-метровую высоту в качку и ветер – а если корабль ввязывался в бой, то еще и под неприятельским огнем. «Когда в дождь эти паруса собираешь, одной рукой держишься, чтобы вниз не полететь. Другой пытаешься поймать мокрый парус, лечь на него, прижать. И ползешь дальше. А его ветром полощет! – рассказывает капитан Коршунов. – Ногти остаются там, в парусине...». Неудивительно, что бывшие крестьяне сбегали от такой работы на каторгу.

«Полтава» под парусами еще не ходила. Их распускали лишь однажды, в октябре 2019-го, и убедились, что все в порядке. Но первое путешествие у корабля уже было: летом его отбуксировали на Английскую набережную, чтобы показать петербуржцам красавицу, прежде стоявшую на окраине города, в Лахте.

Хотя прежде пришлось заскочить в Кронштадт, чтобы догрузить балласт. Сейчас на борту только половина необходимого веса. На выходе из гавани есть мель, которая не позволяет кораблю выйти в полной готовности – слишком большая осадка, – так что вес пришлось снижать. А в акватории Невы кораблю, наоборот, нужна остойчивость и, соответственно, весь необходимый балласт.

«Полагается 250 тонн чушками, сейчас 130. С таким количеством осадка составляет 3,7 метра – максимум для того, чтобы покинуть акваторию гавани. Если докинуть сюда хотя бы 50 тонн балласта, начнем цеплять килем дно», – объясняет Коршунов. Мы с капитаном беседуем в трюме, ниже ватерлинии. Это, по сути, единственное место, где видны шпангоуты – ребра корабля, скрытые обшивкой. Максим поднимает с пола одну из чугунных чушек, чтобы показать мне; когда я пробую сделать то же самое, чушка не двигается с места – не хватает сил.

Эти тяжелые чугунные кирпичи вручную перекладывали на паллеты, чтобы потом через люки с помощью блочной системы доставлять из трюма на верхнюю палубу и наоборот. Перед выходом в город дополнительные 120 тонн разложили по трюму, а перед возвращением в Лахту опять собрали и выгрузили в Кронштадте. Скоро этот утомительный ритуал останется в прошлом: в акватории идут работы по углублению дна.

... Капитан первого ранга Вилим Фангент, должно быть, выругался по-голландски, когда его «Полтава» зацепила килем дно в августе 1717-го. Сесть на мель было совсем некстати – судно на всех парусах гналось за шведским кораблем: 6-пушечный капер обвел их вокруг пальца, маневрируя в знакомых водах. Это была уже третья погоня, которая закончилась неудачей для «Полтавы», и на сей раз, кроме себя, винить было некого. Судя по звуку, с которым корабль врезался в дно, повреждения были существенные. Когда «Полтаву» привезли на верфь, в днище обнаружили гниль, и ремонт затянулся на три года. Управление кораблем передали сначала капитану второго ранга, а потом – третьего. «Полтава» сходила еще в несколько походов, затем стала учебным судном. В начале 1724 года Адмиралтейств-коллегия писала о «Полтаве»: «Оный корабль хотя б готов, однако ж в компании (речь о военной кампании. – Ред.) лутче ему не быть, понеже стар и недействителен в море». Уже через год с нее сняли все пушки, которые понадобились новому кораблю – «Москва». Пять лет линейный корабль простоял в напрасном ожидании ремонта и сгнил в безвестности. Если бы не идея руководства «Газпрома» воссоздать это судно, о его существовании знали бы только редкие моделисты и дотошные историки. Но вот, стоит как живая.