Забытое величие Аксума: римский расцвет и вавилонский закат

Аксумская империя господствовала в Восточной Африке и некоторых частях Аравии: она была одной из ведущих держав того времени, наряду с Римом, Персией и Китаем. Аксум все еще существует — в 2012 году население города, знаменитого гигантскими древними обелисками, составляло около 57 тысяч человек.

Историки доподлинно не знают, как развивалась эта древняя цивилизация. Ей предшествовало доаксумское общество, название которого неизвестно. Эта более ранняя цивилизация, возможно, была основана вокруг Йехи — поселения в северной Эфиопии, где находится самое древнее описанное и стоящее строение к югу от Сахары: башня, построенная в сабейском стиле. Из-за малого количества раскопок Харроуэр и его коллеги обследовали именно этот район.