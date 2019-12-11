Забытое величие Аксума: римский расцвет и вавилонский закат

Аксум некогда был могущественным городом, располагавшимся на севере современной Эфиопии. Величие города положило начало Аксумского царства — морской и торговой державы, доминировавшей в этом регионе с 400 года до н. э. до X века н. э. Аксумитские города — столица Аксум, портовый Адулис, рынок слоновой кости Колоэ — расположились на важнейших торговых путях, идущих из Египта, Византии, Сирии, Ирана и Ирака в Индию и Китай. Оставшуюся от былого государства древнюю часть города недавно обнаружили археологи.
Аксумская империя господствовала в Восточной Африке и некоторых частях Аравии: она была одной из ведущих держав того времени, наряду с Римом, Персией и Китаем. Аксум все еще существует — в 2012 году население города, знаменитого гигантскими древними обелисками, составляло около 57 тысяч человек.
Историки доподлинно не знают, как развивалась эта древняя цивилизация. Ей предшествовало доаксумское общество, название которого неизвестно. Эта более ранняя цивилизация, возможно, была основана вокруг Йехи — поселения в северной Эфиопии, где находится самое древнее описанное и стоящее строение к югу от Сахары: башня, построенная в сабейском стиле. Из-за малого количества раскопок Харроуэр и его коллеги обследовали именно этот район.
Исследователи назвали найденный город «Бета Самати» (Beta Samati). Радиоуглеродный анализ показал, что строения относятся к периоду от 771 года до н. э. до 645 года н. э. — то есть люди обитали там и в доаксумский период, и на всем протяжении истории этой цивилизации. Это может означать, что между цивилизацией, предшествовавшей Аксуму и самой империей не было кардинального изменения государственного строя, как ранее подозревали археологи.
Считается, что Аксумское царство угасло подобно Вавилону — потеряв население и былую мощь. По одной из теорий, после VII века аксумитов начали теснить мусульмане, перехватив основные торговые пути государства. Со временем цивилизация потерала доступ к основным рынкам в Александрии, Южной Европе и Византии, а также ввязалась в тяжкую религиозную борьбу с исламским населением. Некогда великое государство оказалось на обочине мировой истории и вскоре кануло в лету.
В городе сохранилось множество небольших зданий — домов и мастерских. Большое прямоугольное строение определили как базилику. В Римской империи она изначально использовалась для государственных органов и судов и лишь позднее — как место христианского богослужения.
Изначально в Аксуме было многобожие, произрастающее из традиций королевства Саба (ныне — Йемен). Однако в IV веке царь Эзана обратил Аксум в христианство, поэтому базилика могла быть построена в качестве церкви. В подтверждение этому, археологи нашли каменный кулон с христианским крестом.
Среди находок археологов также оказалось кольцо с сердоликом, сделанное из медного сплава и покрытое сусальным золотом. На камне выгравирована голова быка с виноградной лозой. Исследователи отмечают, что подобные кольца были распространены в Риме, за исключением стиля изображения животного. Возможно, правители Аксума позвали римских ремесленников и попросили их адаптировать римский дизайн к культуре государства.
Археологи отмечают, что в Бета Самати процветала торговля. Об этом свидетельствуют многочисленные амфоры, которые, вероятно, использовались для хранения вина. Они могли прибыть в Бета Самати из Акабы в нынешней Иордании. А найденные стеклянные бусы, вероятнее всего, были привезены в Африку из восточного Средиземноморья.