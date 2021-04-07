Забытая каменная плита оказалась старейшей картой в Европе

В новом исследовании ученые повторно изучили плиту Сен-Белек — частично сломанный каменный артефакт с замысловатой резьбой. Впервые плита была обнаружена в 1900 году во время раскопок доисторического могильника в Финистере (Бретань) местным археологом Полем дю Шателье. О плите, по-видимому, забыли, и она больше сотни лет хранилась в подвале французского замка Керну, принадлежавшего дю Шателье.

Авторы работы пришли к выводу, что эта плита размером 2×1,5 м может представлять собой самое древнее картографическое изображение известных земель в Европе.