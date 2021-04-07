Забытая каменная плита оказалась старейшей картой в Европе

В новом исследовании ученые повторно изучили плиту Сен-Белек — частично сломанный каменный артефакт с замысловатой резьбой. Впервые плита была обнаружена в 1900 году во время раскопок доисторического могильника в Финистере (Бретань) местным археологом Полем дю Шателье. О плите, по-видимому, забыли, и она больше сотни лет хранилась в подвале французского замка Керну, принадлежавшего дю Шателье.
Авторы работы пришли к выводу, что эта плита размером 2×1,5 м может представлять собой самое древнее картографическое изображение известных земель в Европе.
Проанализировав отметки и гравюры на камне, исследователи заподозрили, что это может быть карта.
«Присутствие повторяющихся мотивов, соединенных линиями» на поверхности камня, наводит на мысль, что на нем изображен район Финистера в Бретани», — говорится в исследовании.
Авторы работы говорят, что углубления представляют собой трехмерное изображение долины реки Одет, а несколько других линий описывают речную сеть этого района. Геолокация показала, что территория, представленная на плите, имеет точность 80% для 29-километрового участка реки. Разветвленные линии на камне представляют собой карту речной системы, а точки и окружности могли указывать на расположение поселений раннего бронзового века, других курганов или полевых систем.
Одна из величайших загадок плиты заключается в том, что вообще делала такая карта в кургане Сен-Белек. Считается, что этот могильник датируется концом раннего бронзового века (около 1900–1640 гг. до н. э.), но сама плита, вероятно, была вырезана на десятилетия или столетия раньше.
Если исследователи правы, то эта древняя карта-плита по какой-то причине использовалась повторно в качестве камня в стене кургана. Поскольку резьба на плите сохранилась благодаря тому, что эта сторона была обращена внутрь к гробнице.
Николас предполагает, что карту использовали для изображения местности, закрепленной за каким-то определенным владельцем.
«Вероятно, это был способ какого-нибудь князька или короля подтвердить право собственности на территорию в то время. Мы склонны недооценивать географические знания прошлых обществ. Эта плита важна, поскольку она подчеркивает эти картографические знания», — говорит Николас.
Если теория ученого верна, камень могли бросить в могильник как символический жест, демонстрирующий отказ от признания земель собственностью их владельца.