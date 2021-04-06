Зачем австралийские ученые подогрели гуано летучих мышей

Изучая находки из пещер и других древних стоянок человека, ученые могут воссоздать картину его перемещения по планете. Важным вопросом является точность датировки, а она напрямую связана с тафономией. Этот раздел палеонтологии и археологии рассматривает закономерности образования ископаемых остатков в зависимости от окружающей среды и других факторов.

В Юго-Восточной Азии многие археологические места покрыты толстым слоем гуано летучих мышей, но до сих пор не было понятно, насколько эти пласты искажают общую картину. Специалисты из университета Вуллонгонг решили восполнить этот пробел.

Известно, что экскременты летучих мышей содержат аммиак, фосфор и другие химические вещества, которые не могут не оказывать влияние на сохранность артефактов. Для того чтобы понять динамику взаимодействия, был поставлен крайне необычный эксперимент. Найдя пещеру, где обитала большая популяция насекомоядных летучих мышей, ученые собрали их помет.