Зачем австралийские ученые подогрели гуано летучих мышей

Изучая находки из пещер и других древних стоянок человека, ученые могут воссоздать картину его перемещения по планете. Важным вопросом является точность датировки, а она напрямую связана с тафономией. Этот раздел палеонтологии и археологии рассматривает закономерности образования ископаемых остатков в зависимости от окружающей среды и других факторов.
В Юго-Восточной Азии многие археологические места покрыты толстым слоем гуано летучих мышей, но до сих пор не было понятно, насколько эти пласты искажают общую картину. Специалисты из университета Вуллонгонг решили восполнить этот пробел.
Известно, что экскременты летучих мышей содержат аммиак, фосфор и другие химические вещества, которые не могут не оказывать влияние на сохранность артефактов. Для того чтобы понять динамику взаимодействия, был поставлен крайне необычный эксперимент. Найдя пещеру, где обитала большая популяция насекомоядных летучих мышей, ученые собрали их помет.
Также были подготовлены кости, камни, древесный уголь и другие материалы, похожие на то, что доисторические люди оставляли в пещерах. Их в равной степени распределили по 24 контейнерам, сверху присыпали влажным гуано, а затем поместили в духовку с температурой +30 °C. Так была создана имитация климата в пещере Кон-Мунг на севере Вьетнама, где найдены следы пребывания человека как минимум 42 000 лет назад.
Каждый месяц в течение двух лет ученые извлекали один из контейнеров, фиксируя произошедшие изменения, делая тонкие срезы и изучая химический состав.
Бактериальный состав из лаборатории оказался схожим с тем, что найден в пещерах. И хотя два года — это намного меньше тех тысячелетий, за которые происходило взаимодействие веществ в пещере Кон-Мунг, даже такие сокращенные во времени процессы позволяют точно понять произошедшее.
Экстремальная химическая среда, которую создает помет летучих мышей, действительно способна повредить или даже уничтожить древние кости, пепел и другие следы присутствия человека. Особенно быстро это происходит в первое время, когда гуано еще свежее и «агрессивное». С учетом динамики, которую зафиксировали исследователи, археологи и палеонтологи теперь могут точнее датировать свои находки.
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