Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №210, июнь 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
История

Зачем ученые анализировали фекалии ездовых собак XVII века?

Анастасия Баринова
07 июля 2021
269825_web.jpg
Фото: Katharina Dulias/University of York
AK-505.jpg
Фото: Katharina Dulias/University of York
Новые методы исследования позволяют больше узнать о прошлом.

Ученые из Йоркского университета занимались исследованием замороженных собачьих фекалий XVII века. Они анализировали белок в составе этого материала. 

«В зимней Арктике рацион собак зависит исключительно от людей. …Здесь вечная мерзлота сохранила палеофекалии, и их можно использовать как уникальный источник информации, с помощью которого мы можем больше узнать о прошлом»,– соавтор исследования Энн Катрин Виборг Рунге.

Новая научная работа стала возможной благодаря применению новаторских методов: палеопротеомики. Это область молекулярной биологии, посвященная идентификации и количественному анализу белков. И хотя сам термин был предложен в 1997 году, полноценное использование этой технологии началось после того, как в распоряжении ученых появились двумерный электрофорез, масс-спектрометрия и другие инструменты. В отличие от традиционных анализов, протеомика дает представление о том, из каких тканей произошли белки, что позволяет определить, какие части животных входили в рацион собак.

На примере белков, извлеченных из палеофекалий, найденных на местах археологических раскопок в Куинагаке на Аляске, выяснилось, что ездовые собаки употребляли мышцы, кости и кишечник различных видов лосося, включая кету, которую часто называют «собачьей семгой». А в одном из образцов был обнаружен фрагмент собачьей кости, на основании чего можно предположить, что собаки также ели других собак. Этот вывод подтверждается более ранними наблюдениями.

Ученые поясняют, что в течение долгих зим арктические собаки получают пищу исключительно от людей, но летом их могли кормить иначе или по крайней мере реже. Их могли отпускать, чтобы они сами заботились о себе. Рабочие ездовые собаки – важный и дорогой ресурс, требующий до трех килограммов рыбы или мяса ежедневно. По этой причине обеспечение собак продуктами питания было одним из важных аспектов жизни арктических культур в прошлом.

«Жизнь собак и их взаимодействие с людьми только недавно стали предметом интереса для археологов. Исследование их диетических привычек раскрывает больше об их отношениях с человеком».

Узнайте больше о том, как изучение палеофекалий раскрывает новые главы истории.

рекомендации
Пальмы

На солнечной стороне: другие Мальдивы

Собака

Где и когда появились первые ездовые собаки

Автомобиль

Петербургские тайны: путешествуем с Gett

Москва

Полеты во сне и наяву: экстремальные развлечения в новом шоппинг-молле Москвы