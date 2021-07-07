Зачем ученые анализировали фекалии ездовых собак XVII века?

Новая научная работа стала возможной благодаря применению новаторских методов: палеопротеомики. Это область молекулярной биологии, посвященная идентификации и количественному анализу белков. И хотя сам термин был предложен в 1997 году, полноценное использование этой технологии началось после того, как в распоряжении ученых появились двумерный электрофорез, масс-спектрометрия и другие инструменты. В отличие от традиционных анализов, протеомика дает представление о том, из каких тканей произошли белки, что позволяет определить, какие части животных входили в рацион собак.

На примере белков, извлеченных из палеофекалий, найденных на местах археологических раскопок в Куинагаке на Аляске, выяснилось, что ездовые собаки употребляли мышцы, кости и кишечник различных видов лосося, включая кету, которую часто называют «собачьей семгой». А в одном из образцов был обнаружен фрагмент собачьей кости, на основании чего можно предположить, что собаки также ели других собак. Этот вывод подтверждается более ранними наблюдениями.

Ученые поясняют, что в течение долгих зим арктические собаки получают пищу исключительно от людей, но летом их могли кормить иначе или по крайней мере реже. Их могли отпускать, чтобы они сами заботились о себе. Рабочие ездовые собаки – важный и дорогой ресурс, требующий до трех килограммов рыбы или мяса ежедневно. По этой причине обеспечение собак продуктами питания было одним из важных аспектов жизни арктических культур в прошлом.