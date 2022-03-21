Зачем жители одного из древнейших городов раскрашивали кости своих покойников

Они хоронили умерших прямо в своих домах.

Международная команда исследователей во главе с учеными из Бернского университета нашла свидетельства необычной ритуальной практики жителей одного из древнейших поселений мира, которое носит название Чаталхёюк (Çatalhöyük).

Чаталхёюк располагался на территории нынешней южной Анталии, и раскопки в этом месте позволяют предположить, что люди здесь строили дома и формировали сообщества еще 9000 лет назад. Площадь этого неолитического поселения составляет 13 га. Дома из сырцового кирпича здесь стояли вплотную друг к другу, а умерших хоронили прямо под полом, причем, как показали предыдущие исследования, это далеко не всегда были члены одной семьи.

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В ходе новых раскопок ученые выяснили, что жители Чаталхёюка при захоронении умерших прибегали к разным красителям.

Связь между использованием красок и ритуальной деятельностью не раз документировали в самых разных общинах. На Ближнем Востоке использование пигментов в архитектурных и погребальных контекстах становится особенно частым начиная со второй половины IX и VIII тыс. до н.э.

Отпечаток руки на стене дома в Чаталхёюке Фото: Çatalhöyük Research Project

Чаще всего в ритуальных обрядах жителей Чаталхёюка использовалась красная охра. Следы этого природного красителя были найдены на скелетах взрослых мужчин и женщин, а также детей. Реже в погребальных ритуалах использовались киноварь и сине-зеленый краситель, причем эти краски не использовались при погребении детей. Киноварь применялась для похорон взрослых мужчин, а сине-зеленая краска была обнаружена на останках взрослых женщин.

Некоторые человеческие останки оставались нетронутыми, а другие были захоронены дважды. Вероятно, люди извлекали останки для совершения ритуальных действий, а затем снова закапывали.

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Однако подобные практики применялись не ко всем умершим – ученые выяснили, что пигментами обрабатывались кости примерно шести процентов населения города. Чуть чаще (в 11% случаев) захоронения сопровождались окрашенными предметами быта.

Исследователи не могут сказать наверняка, с какой целью жители Чаталхёюка наносили краску на кости своих покойников. Они предполагают, что это действие могло совершаться как способ сохранения памяти о родственниках.