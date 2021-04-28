Загадочное дело «Тамам Шуд»: погибший незнакомец с цитатой Омара Хайама в кармане

Ранним утром 1 декабря 1948 года на пляже Сомертон в Аделаиде был найден труп мужчины, лежащий у основания дамбы. На покойном были белая рубашка, красно-синий галстук, коричневые брюки и начищенные до блеска туфли, также при нем был коричневый вязаный свитер и европейский двубортный пиджак. При этом все бирки на одежде были срезаны.
Опознать мужчину никто не мог. На трупе не было следов насильственной смерти, а эксперты отмечали, что при жизни мужчина находился в отличной физической форме. Согласно результатам вскрытия, смерть неизвестного наступила от остановки сердца, хотя никаких сердечных патологий у него найдено не было.
Патологоанатом доктор Дуайер выразил уверенность, что мужчина погиб от воздействия яда, однако следов какого-либо токсичного вещества обнаружено не было. Не было и признаков того, что у покойного перед смертью были рвота или судороги, характерные при отравлении ядом.
Дополнительную таинственность делу придало то, что в потайном кармане брюк неизвестного нашли клочок бумаги с надписью «Тамам Шуд». После консультации с экспертами из библиотеки полиция выяснила, что клочок был вырван из последней страницы редкого экземпляра сборника Омара Хайяма «Рубайят». Главная мысль произведений, входящих в эту книгу, заключается в том, что человек должен радоваться каждому мгновению своей жизни и не сожалеть об ее окончании. А сама фраза «Тамам Шуд» в переводе с персидского означает «окончание» или «завершение».
Полиция начала крупномасштабные поиски по всей стране с целью нахождения владельца данной книги, и в итоге в отделение пришел человек, передавший сборник Омара Хайяма с вырванной последней страницей. По его словам, он обнаружил книгу на заднем сиденье своей незапертой машины в ночь на 30 ноября 1948 года.
На обороте книги карандашом были начертаны пять строчек с заглавными буквами, которые, по версии представителей министерства обороны Австралии, могли быть как крайне сложным шифром, так и набором символов, взятых «с потолка». Помимо странного текста, на обороте книги был записан телефонный номер, принадлежавший бывшей медсестре, живущей в 400 метрах от места обнаружения трупа.
Женщина, которая на время следствия получила псевдоним «Джастин», отрицала любые связи с погибшим, хотя впоследствии появились версии о том, что она имела с ним любовные отношения, от которых у нее родился внебрачный сын.
Следствию так и не удалось выяснить личность и обстоятельства смерти неизвестного из Сомертона, хотя сотни людей приходили в полицию с заверениями, что они узнали в погибшем кого-то из своих знакомых. Ни одна из этих версий в дальнейшем не была подтверждена, хотя в деле появились еще десятки таинственных подробностей.
В настоящее время человек из Сомертона похоронен на кладбище с могилой, на надгробии которой он просто назван «неизвестным человеком». Однако теперь, после долгих лет публичных дискуссий, генеральный прокурор Австралии Викки Чепмен дала зеленый свет на эксгумацию мужчины.
Детектив-суперинтендант Де Брэй из отдела полиции по тяжким преступлениям штата Южная Австралия заявил, что современные технологии дадут судебно-медицинским экспертам хороший шанс «идентифицировать погибшего по его ДНК».
Австралийская полиция будет сотрудничать с судмедэкспертами из Forensic Science SA и Управлением кладбищ Аделаиды для проведения эксгумации и повторного захоронения тела мужчины. Хотя дата эксгумации еще не определена, директор Forensic Science SA Линци Уилсон-Уайлд заявила, что, скорее всего, это произойдет в «краткосрочной перспективе», и что останки будут переданы в лабораторию для анализа.
«В идеале мы хотели бы идентифицировать источник ДНК хорошего качества, а затем создать из него профиль ДНК. Этот профиль мы могли бы сравнить с потенциальными потомками […] На самом деле, цель этого – сделать все возможное, чтобы выяснить, кто этот человек, и наконец дать ему имя», – добавила Уилсон-Уайлд.
Профессор Дерек Эббот, исследователь тайны неизвестного из Сомертона, который долгое время выступал за эксгумацию тела, заявил, что взволнован таким развитием событий. Ученый считает, что его жена Рэйчел может быть потомком умершего почти 73 года назад мужчины. Эббот попросил канадского художника виртуальной реальности Дэниэла Вошарта придумать новые художественные интерпретации того, как мог выглядеть человек из Сомертона при жизни.
Вошарт разработал анимацию лица загадочного человека. Он сказал, что, хотя эксгумация потенциально поможет раскрыть тайну, никаких гарантий этого нет.
«Мы не говорим о типе ДНК, которая используется для поимки преступников. Это тип ДНК, который используется для идентификации чьей-либо генеалогии. Чтобы прояснить, в обычных тестах ДНК преступников используется примерно 23 маркера, а в этом – около 800 000 маркеров ДНК. По его ДНК, если мы найдем ее при эксгумации, мы потенциально сможем найти в генеалогических базах данных его кузенов и родственников и вернуть его в семью», – сказал Вошарт.