Загадочное дело «Тамам Шуд»: погибший незнакомец с цитатой Омара Хайама в кармане

Ранним утром 1 декабря 1948 года на пляже Сомертон в Аделаиде был найден труп мужчины, лежащий у основания дамбы. На покойном были белая рубашка, красно-синий галстук, коричневые брюки и начищенные до блеска туфли, также при нем был коричневый вязаный свитер и европейский двубортный пиджак. При этом все бирки на одежде были срезаны.

Опознать мужчину никто не мог. На трупе не было следов насильственной смерти, а эксперты отмечали, что при жизни мужчина находился в отличной физической форме. Согласно результатам вскрытия, смерть неизвестного наступила от остановки сердца, хотя никаких сердечных патологий у него найдено не было.

Патологоанатом доктор Дуайер выразил уверенность, что мужчина погиб от воздействия яда, однако следов какого-либо токсичного вещества обнаружено не было. Не было и признаков того, что у покойного перед смертью были рвота или судороги, характерные при отравлении ядом.