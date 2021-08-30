Захоронения в пустыне Атакама поведали о жестоких убийствах среди местных жителей

Около 1000 г. до н. э. некоторые собиратели решили попробовать себя в сельском хозяйстве в одном из самых засушливых мест на Земле — в пустыне Атакама, которая находится между Андами и Тихим океаном, на севере Чили.
С возникновением сельского хозяйства количество смертельных случаев насилия резко возросло и оставалось высоким на протяжении веков. Жители пустыни атаковали и убивали друг друга булавами, ножами и охотничьим оружием, вероятно, сражаясь за ограниченные ресурсы – воду и плодородную землю.
Ученые выяснили это, проанализировав останки из могил возрастом от 3000 до 1400 лет. Из-за засушливого климата они прекрасно сохранились — на некоторых мертвецах остались волосы и мягкие ткани.
Исследователи обнаружили у трупов сломанные ребра и ключицы, увечья на лице, колотые раны в легких, паху и позвоночнике. По их мнению, по крайней мере половина этих травм должна была привести к смертельному исходу.
Ученые полагают, что около трех тысяч лет назад морепродукты стали менее надежным средством для выживания из-за климатических изменений, в частности из-за явления Эль-Ниньо. Это привело к тому, что некоторые общины переместились вглубь континента в оазисы и узкие речные долины, питаемые таянием горных снегов.
Вдоль этих тощих участков зелени древние группы строили деревни, орошали поля и сажали кукурузу, перец чили и другие культуры, вероятно, заимствованные из сельских и непустынных деревень на севере и востоке.
В этих условиях между людьми часто возникали конфликты. Чтобы понять масштабы и типы насилия, происходившего в этой местности, группа во главе с Вивьен Стэнден из Университета Тарапака в Чили проанализировала останки 194 взрослых людей, захороненных около 1000 года до нашей эры.
По версии исследователей, около 40 из этих 194 людей были убиты. Насилию подвергались как мужчины, так и женщины. Помимо общих закономерностей, выделялись конкретные травмы. Так, лицо 20-летнего мужчины было обезображено от удара булавой. Другой скелет имел колотую рану в позвонке, что указывало на то, что человек получил ножевое ранение в спину.
Судя по химическим сигнатурам, в могилах Атакамы не было иностранцев, например, из Амазонии или высокогорных Анд. Независимо от того, были ли у них травмы или нет, почти все выглядели местными жителями долины реки или близлежащего побережья.
Но у некоторых из этих людей был немного более высокий уровень стронция, типичный для богатой морепродуктами диеты, тогда как у других были более низкие значения. Это могло означать, что конфликты происходили между традиционными рыбаками и начинающими фермерами.
«Земледелие практиковалось в узких долинах пустыни Атакама, где ресурсов было мало. Живя там, вы ограничены в том, куда вы можете пойти и насколько расширить свою территорию. С одной стороны у вас океан, а с другой пустыня. Это могло быть одной из причин драматического насилия, которое смогли задокументировать мои коллеги», — заключает Вивьен Стэнден.