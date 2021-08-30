Захоронения в пустыне Атакама поведали о жестоких убийствах среди местных жителей

Около 1000 г. до н. э. некоторые собиратели решили попробовать себя в сельском хозяйстве в одном из самых засушливых мест на Земле — в пустыне Атакама, которая находится между Андами и Тихим океаном, на севере Чили.

С возникновением сельского хозяйства количество смертельных случаев насилия резко возросло и оставалось высоким на протяжении веков. Жители пустыни атаковали и убивали друг друга булавами, ножами и охотничьим оружием, вероятно, сражаясь за ограниченные ресурсы – воду и плодородную землю.

Ученые выяснили это, проанализировав останки из могил возрастом от 3000 до 1400 лет. Из-за засушливого климата они прекрасно сохранились — на некоторых мертвецах остались волосы и мягкие ткани.

Исследователи обнаружили у трупов сломанные ребра и ключицы, увечья на лице, колотые раны в легких, паху и позвоночнике. По их мнению, по крайней мере половина этих травм должна была привести к смертельному исходу.