Затонувшее у берегов Мексики судно принадлежало рабовладельцу, торговавшему майя

Обломки кубинского парохода с гребным колесом были обнаружены в 2017 году, но не были идентифицированы, пока исследователи из Национального института антропологии и истории не нашли доказательства того, что это был корабль La Unión.

Корабль использовался для перевозки майя, захваченных во время восстания 1847-1901 годов, известного как «Война каст», для работы на полях сахарного тростника на Кубе.

В то время рабство было незаконным в Мексике, но владельцы подобных судов покупали захваченных комбатантов-майя или обманывали людей, оставшихся без земли в результате конфликта, заставляя подписывать трудовые контракты, приводившие к подневольному труду. Известно, что на Кубе с майя обращались как с рабами.

La Unión должен был перевести рабов-майя в Гавану в сентябре 1861 года, однако его котлы взорвались, и судно затонуло у Сисаля, который был тогда важным портом полуострова Юкатан.

Соавтор исследования Хелена Барба Майнеке отмечает, что жители Сизаля передавали из поколения в поколение рассказ о корабле рабов, и это однажды привело морских археологов к находке судна.