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История

Затонувшее у берегов Мексики судно принадлежало рабовладельцу, торговавшему майя

National Geographic Россия
21 сентября 2020
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Фото: Helena Barba Meinecke
Исследователям удалось идентифицировать судно, найденное еще в 2017 году.

Обломки кубинского парохода с гребным колесом были обнаружены в 2017 году, но не были идентифицированы, пока исследователи из Национального института антропологии и истории не нашли доказательства того, что это был корабль La Unión.

Корабль использовался для перевозки майя, захваченных во время восстания 1847-1901 годов, известного как «Война каст», для работы на полях сахарного тростника на Кубе.

В то время рабство было незаконным в Мексике, но владельцы подобных судов покупали захваченных комбатантов-майя или обманывали людей, оставшихся без земли в результате конфликта, заставляя подписывать трудовые контракты, приводившие к подневольному труду. Известно, что на Кубе с майя обращались как с рабами.

La Unión должен был перевести рабов-майя в Гавану в сентябре 1861 года, однако его котлы взорвались, и судно затонуло у Сисаля, который был тогда важным портом полуострова Юкатан. 

Соавтор исследования Хелена Барба Майнеке отмечает, что жители Сизаля передавали из поколения в поколение рассказ о корабле рабов, и это однажды привело морских археологов к находке судна. 

«Бабушки и дедушки, а также прабабушки и дедушки жителей Сизаля рассказали им о пароходе, унесшем майя во время войны каст. И один из людей в Сизале, который видел, как они увели майя в рабство, рассказал своему сыну, а затем он рассказал своему внуку, и именно этот человек привел нас к месту кораблекрушения», — Барба Майнеке.

Местоположение найденного судна также совпадает с историческими сообщениями о катастрофе, в результате которой погибла половина из 80 членов экипажа и 60 пассажиров на борту. Команда также нашла столовое серебро с эмблемой компании, которая эксплуатировала корабль.

Барба Майнеке рассказала, что следующим этапом исследования будет попытка найти потомков рабов-майя на Кубе. Для этого ученые отправятся в Гавану, где есть район под названием «Кампече».

«Эти люди или некоторые из них могут быть потомками майя, захваченных силой или обманным путем. Необходимо провести исследования, чтобы эти майя могли знать, где находятся их бабушки, дедушки или прадедушки», — Барба Майнеке.

Майя начали одно из последних восстаний коренных народов Северной Америки в нижней части полуострова Юкатан в 1847 году, борясь против господства белых и смешанных рас мексиканцев, которые их использовали. Правительство Мексики боролось с кровавым восстанием с помощью жестоких репрессий, но не смогло подавить последнее сопротивление до 1901 года.

Корабль был найден примерно в 3,7 км от порта Сизаля на глубине около 7 метров после того, как местный рыбак привел археологов к месту крушения.

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