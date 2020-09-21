Затонувшее у берегов Мексики судно принадлежало рабовладельцу, торговавшему майя

Обломки кубинского парохода с гребным колесом были обнаружены в 2017 году, но не были идентифицированы, пока исследователи из Национального института антропологии и истории не нашли доказательства того, что это был корабль La Unión.
Корабль использовался для перевозки майя, захваченных во время восстания 1847-1901 годов, известного как «Война каст», для работы на полях сахарного тростника на Кубе.
В то время рабство было незаконным в Мексике, но владельцы подобных судов покупали захваченных комбатантов-майя или обманывали людей, оставшихся без земли в результате конфликта, заставляя подписывать трудовые контракты, приводившие к подневольному труду. Известно, что на Кубе с майя обращались как с рабами.
La Unión должен был перевести рабов-майя в Гавану в сентябре 1861 года, однако его котлы взорвались, и судно затонуло у Сисаля, который был тогда важным портом полуострова Юкатан.
Соавтор исследования Хелена Барба Майнеке отмечает, что жители Сизаля передавали из поколения в поколение рассказ о корабле рабов, и это однажды привело морских археологов к находке судна.
Местоположение найденного судна также совпадает с историческими сообщениями о катастрофе, в результате которой погибла половина из 80 членов экипажа и 60 пассажиров на борту. Команда также нашла столовое серебро с эмблемой компании, которая эксплуатировала корабль.
Барба Майнеке рассказала, что следующим этапом исследования будет попытка найти потомков рабов-майя на Кубе. Для этого ученые отправятся в Гавану, где есть район под названием «Кампече».
Майя начали одно из последних восстаний коренных народов Северной Америки в нижней части полуострова Юкатан в 1847 году, борясь против господства белых и смешанных рас мексиканцев, которые их использовали. Правительство Мексики боролось с кровавым восстанием с помощью жестоких репрессий, но не смогло подавить последнее сопротивление до 1901 года.
Корабль был найден примерно в 3,7 км от порта Сизаля на глубине около 7 метров после того, как местный рыбак привел археологов к месту крушения.