Женщине, жившей 5300 лет назад, сделали операцию на ухе

И она сумела пережить хирургическое вмешательство.

Исследователи из Университета Вальядолида и Испанского национального исследовательского совета обнаружили свидетельства самой ранней хирургической операции на ухе. Следы вмешательства сохранились на черепе, найденном на стоянке недалеко от города Бургос.

Ученые отмечают, что найденное в этом месте захоронение использовалось на протяжении четвертого тысячелетия до нашей эры. В оссуарии этого захоронения покоятся кости почти сотни человек, пострадавших от различных патологий и травм. Исследователи отмечают, что эти кости были перемешаны «в ритуальной попытке лишить останки индивидуальности».

Найденный археологами череп не дает детального представления о его владельце, но все же некоторая информация у ученых есть. Череп принадлежал женщине, чей возраст оценивается от 35 до 50 лет.

Есть также свидетельства того, что она перенесла грубую операцию на ухе. Исследователи подозревают, что женщина страдала от последствий запущенной двусторонней острой инфекции среднего уха (острый средний отит). Без лечения жидкость скапливается за барабанной перепонкой, что может привести к видимой асимметрии лица, потере слуха, а также менингиту, повреждению костной ткани черепа и, как следствие, летальному исходу.

Найденные рядом с черепом кремниевые инструменты могли использоваться при операции Фото: Sonia Díaz-Navarro

До середины XIX века мастоидэктомия (ученые предполагают, что именно этой операции подверглась больная) выполнялась только в крайних случаях в отчаянных попытках спасти жизни. Причина в крайней болезненности этой процедуры без анестезии. Вероятно, женщина была настолько тяжело больна, что иного шанса выжить у нее не было.

Как бы то ни было, операция, похоже, сработала. Кости рядом с обоими ее ушами имеют признаки износа, подтверждающие инфекцию в какой-то момент времени, но на момент смерти признаков инфекции уже не было. Судя по состоянию костей, болезнь поразила оба уха, но следы операции ученые нашли лишь с одной стороны. Предположительно, операция на другом ухе могла состояться раньше, и кость успела срастись. Слева тоже обнаружились признаки регенерации.

«Исходя из различий в ремоделировании кости между двумя височными частями, кажется, что процедура сначала была проведена на правом ухе из-за патологии достаточно серьезной, чтобы потребовать вмешательства, которое эта доисторическая женщина пережила. Впоследствии было проведено вмешательство на левом ухе, однако невозможно определить, были ли оба вмешательства выполнены подряд или прошло несколько месяцев или даже лет, — пишут авторы работы — Таким образом, это самое раннее задокументированное свидетельство операции на обеих височных костях, а потому, скорее всего, первая известная в истории человечества радикальная мастоидэктомия».

Стоит добавить, что сегодня подобная операция относится к рутинным. Цивилизация — это хорошо!