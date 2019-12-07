Женщины-воительницы в истории

В новой книге Памелы Толер «Женщины-воительницы: неожиданная история» рассказывается о нескольких тысячелетиях истории человечества, на протяжении которых женщины скачут на лошадях на поле брани, отрубают головы врагам, отдают приказы о казнях, организуют атаки и командуют десятками тысяч солдат. «Женщины воевали всегда, – утверждает Толер, – но мы склонны упускать это из виду». Современные методы, такие как экспертиза ДНК, а также повторное изучение артефактов и исторических документов, дают историкам новое понимание жизни женщин, сражавшихся наравне с мужчинами (или даже без мужчин). По словам Толер, «многие женщины были лидерами, и для них битва не воспринималась метафорой».
1. Фу Хао, воительница династии Шин
(около 1200-х годов до н.э.)
Самой первой известной нам женщиной-воительницей была, вероятно, Фу Хао. Главная жена императора У Дина, военачальницей Фу стала не только вследствие близости к трону. Изучение памятников древнекитайской письменности современными методами показывает, что она руководила войсками и проводила военные кампании; в ее могиле найдено более 100 единиц оружия.
2. Кинана, македонская военачальница
(около 358 – 320 годов до н.э.)
Сводная сестра Александра Македонского Кинана заслужила репутацию талантливого военачальника совсем юной – ей не было и 20. Кинана командовала македонскими войсками и, скорее всего, сражалась верхом на лошади. Живший во II веке н. э. историк Полиэн приписывает Кинане победу над целой армией и – победу над предводительницей этой армии в рукопашном бою.
3. Мавия, восставшая против римлян
(около 361–411 годов н. э.)
Овдовевшая арабская царица Мавия в IV веке н. э. организовала удачное восстание против римлян на территории современной Сирии. Используя тактику партизанской войны в пустыне, царицо хитро провела свои войска в глубь Палестины, обманув римские легионы, которые в итоге приняли все ее условия.
4. Джинга, западноафриканская королева
(1582–1663)
Джинга защищала свои королевства, Ндонго и Матамба, от португальцев, используя дипломатию и тактику партизанской войны. В возрасте около 75 лет она в последний раз повела войска в бой и обучала солдат (многие были на десятки лет моложе ее), выполняя с ними боевой танец со стрелами и копьями.
5. Ласкарина Бубулина, греческая военачальница
(1771–1825)
Судовладелица и греческая националистка Бубулина тайно заказала постройку боевого корабля, собрала свой флот, а затем командовала им в войне за независимость от Османской империи. После успешной атаки на один из ключевых портов османцев бойцы прозвали ее Капитаниса, леди Капитан.
6. Хуана Асурдуй де Падилья, повстанец из Южной Америки
(1780–1862)
В начале XIX века Асурдуй вместе с мужем, Мануэлем де Падилья, противостояла испанскому владычеству. Они собрали повстанческую армию и сражались вместе на территории современных Боливии и Аргентины; она командовала солдатами-мужчинами, заработала авторитет своей смелостью на поле боя и продолжала биться и после смерти мужа.
7. Накано Такэко, японский самурай
(1847–1868)
Командир 30 женщин-самураев, сражавшихся против солдат империи на севере Японии в XIX веке. Она и ее войска использовали мечи, а также нагината, холодное оружие с длинной рукоятью, против солдат, вооруженных пистолетами. Умирая, Такэко попросила отрезать и захоронить понадежнее ее голову, чтобы ни один враг не смог сделать из нее трофей.
8. Лозен, воин-апач
(Около 1840–1889)
Старший брат Викторио, вождь апачей в Чирикауа, называл Лозен «щитом своего народа». Она регулярно участвовала в жестоких сражениях и набегах против колонизаторов на юго-западе США в конце XIX века. Говорят, Лозен была выдающимся стратегом, врачом и – удачливым конокрадом, уводившим у врага лошадей.
9. Милунка Савич, сербская героиня войны
(1892–1973)
Савич отправилась на Первую Балканскую войну, выдав себя за мужчину, и получила немало медалей за храбрость в бою. Как это нередко бывало с женщинами, сражавшимися в мужском платье, ее секрет раскрыли, когда она была ранена, – в Милунку попала граната. Но Савич отказалась уйти из армии и участвовала еще в трех войнах.
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