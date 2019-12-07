Женщины-воительницы в истории

4. Джинга, з ападноафриканская королева

(1582–1663)

Джинга защищала свои королевства, Ндонго и Матамба, от португальцев, используя дипломатию и тактику партизанской войны. В возрасте около 75 лет она в последний раз повела войска в бой и обучала солдат (многие были на десятки лет моложе ее), выполняя с ними боевой танец со стрелами и копьями.

5. Ласкарина Бубулина, греческая военачальница

(1771–1825)

Судовладелица и греческая националистка Бубулина тайно заказала постройку боевого корабля, собрала свой флот, а затем командовала им в войне за независимость от Османской империи. После успешной атаки на один из ключевых портов османцев бойцы прозвали ее Капитаниса, леди Капитан.

6. Хуана Асурдуй де Падилья, п овстанец из Южной Америки

(1780–1862)

В начале XIX века Асурдуй вместе с мужем, Мануэлем де Падилья, противостояла испанскому владычеству. Они собрали повстанческую армию и сражались вместе на территории современных Боливии и Аргентины; она командовала солдатами-мужчинами, заработала авторитет своей смелостью на поле боя и продолжала биться и после смерти мужа.

7. Накано Такэко, я понский самурай

(1847–1868)

Командир 30 женщин-самураев, сражавшихся против солдат империи на севере Японии в XIX веке. Она и ее войска использовали мечи, а также нагината, холодное оружие с длинной рукоятью, против солдат, вооруженных пистолетами. Умирая, Такэко попросила отрезать и захоронить понадежнее ее голову, чтобы ни один враг не смог сделать из нее трофей.

8. Лозен, в оин-апач

(Около 1840–1889)

Старший брат Викторио, вождь апачей в Чирикауа, называл Лозен «щитом своего народа». Она регулярно участвовала в жестоких сражениях и набегах против колонизаторов на юго-западе США в конце XIX века. Говорят, Лозен была выдающимся стратегом, врачом и – удачливым конокрадом, уводившим у врага лошадей.

9. Милунка Савич, с ербская героиня войны

(1892–1973)

Савич отправилась на Первую Балканскую войну, выдав себя за мужчину, и получила немало медалей за храбрость в бою. Как это нередко бывало с женщинами, сражавшимися в мужском платье, ее секрет раскрыли, когда она была ранена, – в Милунку попала граната. Но Савич отказалась уйти из армии и участвовала еще в трех войнах.

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