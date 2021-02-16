История
Жуткая коллекция рыб: где остановилась река времени
Слева – Американский хиломикт, Chilomycterus schoepfii. В центре три представителя вида однополосый нижнерыл (Hyporhamphus unifasciatus), пойманные в Мексиканском заливе в 1954 году. Справа – черный каменный окунь, Centropristis striata. Это лишь несколько из многочисленных экспонатов ихтиолога Рояла Д. Сатткаса, 50 лет изучавшего изменения в рыбных популяциях региона.
Огромная – и жутковатая – коллекция рыб ихтиолога из Луизианы позволяет увидеть, как люди способствовали вымиранию некоторых видов.
National Geographic Россия №206, февраль
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