Жуткая коллекция рыб: где остановилась река времени

Слева – Американский хиломикт, Chilomycterus schoepfii. В центре три представителя вида однополосый нижнерыл (Hyporhamphus unifasciatus), пойманные в Мексиканском заливе в 1954 году. Справа – черный каменный окунь, Centropristis striata. Это лишь несколько из многочисленных экспонатов ихтиолога Рояла Д. Сатткаса, 50 лет изучавшего изменения в рыбных популяциях региона.