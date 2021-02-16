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National Geographic Россия №206, февраль
National Geographic Traveler № 5 (77), ноябрь 2020 – январь 2021
Спецпроект «Россия без мусора»
История

Жуткая коллекция рыб: где остановилась река времени

Текст: Ричард Конифф; Фотографии: Крейг Катлер
16 февраля 2021
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Слева – Американский хиломикт, Chilomycterus schoepfii. В центре три представителя вида однополосый нижнерыл (Hyporhamphus unifasciatus), пойманные в Мексиканском заливе в 1954 году. Справа – черный каменный окунь, Centropristis striata. Это лишь несколько из многочисленных экспонатов ихтиолога Рояла Д. Сатткаса, 50 лет изучавшего изменения в рыбных популяциях региона.
Огромная – и жутковатая – коллекция рыб ихтиолога из Луизианы позволяет увидеть, как люди способствовали вымиранию некоторых видов.
National Geographic Россия №206, февраль

National Geographic Россия №206, февраль

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