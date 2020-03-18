Знатную китаянку похоронили вместе с ослами из-за ее любви к поло

Маршалл отмечает, что раньше древние ослиные скелеты не попадались археологам в гробницах богатых людей, возможно, потому, что большая часть ослов гибла на торговых путях. Ослы, похороненные в могиле знатной женщины, предоставили очень редкую возможность выяснить место этих животных в восточноазиатских сообществах.

Ведущий автор исследования Сонгмей Ху говорит, что у такой дамы, как Цуй Ши, не было очевидных причин использовать ослов, не говоря уже о том, чтобы приносить их в жертву, чтобы отправиться с ними в свою загробную жизнь. Однако исследователям удалось пролить свет на загадку этого необычного захоронения.

Считается, что игра поло зародилась в середине первого тысячелетия в Средней Азии. Во времена династии Тан, которая управляла Китаем с 618 по 907 г. нашей эры, игра стала любимым развлечением королевской и других благородных семей. Император использовал соревнования по поло для выбора генералов. В их число входит и Бао Гао, муж Цуй Ши, который был назначен генералом императором Си-Цзуном после победы в матче.