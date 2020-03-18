Знатную китаянку похоронили вместе с ослами из-за ее любви к поло

В древности ослы использовались в качестве вьючного скота и надежного средства передвижения на многочисленных торговых маршрутах, однако их редко использовали для развлекательных мероприятий, особенно в элитных кругах. Так считалось до этого, но находка в могиле китайской дворянки заставила ученых пересмотреть свои представления об этих невзрачных на первый взгляд копытных.
Исследователи из Вашингтонского университета в Сент-Луисе обнаружили кости ослов в могиле Цуй Ши, дворянки, которая скончалась в 878 году нашей эры в районе современного китайского города Сиань. Археологи отмечают, что находка такого рода в могиле богатой женщины была для них неожиданной.
Маршалл отмечает, что раньше древние ослиные скелеты не попадались археологам в гробницах богатых людей, возможно, потому, что большая часть ослов гибла на торговых путях. Ослы, похороненные в могиле знатной женщины, предоставили очень редкую возможность выяснить место этих животных в восточноазиатских сообществах.
Ведущий автор исследования Сонгмей Ху говорит, что у такой дамы, как Цуй Ши, не было очевидных причин использовать ослов, не говоря уже о том, чтобы приносить их в жертву, чтобы отправиться с ними в свою загробную жизнь. Однако исследователям удалось пролить свет на загадку этого необычного захоронения.
Считается, что игра поло зародилась в середине первого тысячелетия в Средней Азии. Во времена династии Тан, которая управляла Китаем с 618 по 907 г. нашей эры, игра стала любимым развлечением королевской и других благородных семей. Император использовал соревнования по поло для выбора генералов. В их число входит и Бао Гао, муж Цуй Ши, который был назначен генералом императором Си-Цзуном после победы в матче.
В основном в поло играли верхом на лошадях, однако это было довольно опасным видом спорта: один из императоров даже погиб во время игры. Поэтому некоторые дворяне, особенно женщины, предпочитали играть в поло на ослах. Хотя обе формы поло упоминаются в исторической литературе, конное поло является единственной формой, изображенной в искусстве и на артефактах.
Исследователи провели радиоуглеродное датирование и проанализировали размер и характер деформаций на костях осла из могилы Цуй Ши. Их результаты показывают, что эти малорослые и активные копытные использовались в качестве верховых животных для поло. Итоги исследования опубликованы в журнале Antiquity.
Учитывая, что животных обычно хоронили вместе с владельцами для использования в загробной жизни, присутствие ослов с Цуй Ши позволило исследователям сделать вывод, что она хотела продолжать заниматься своим любимым видом спорта после смерти.
В целом, это исследование предоставляет первые физические доказательства того, что ослы использовались женщинами из высших слоев общества для игры в поло в императорском Китае. Оно также расширяет понимание роли ослов в далеком прошлом Восточной Азии.
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