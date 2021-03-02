Зооархеологи нашли древнейшее кладбище домашних животных

Зооархеолог Марта Осипинская и ее коллеги из Польской академии наук обнаружили кладбище прямо за городскими стенами Береники в 2011 году. Кладбище, по-видимому, использовалось между I и II веками нашей эры, когда Береника была густонаселенным и кипящим жизнью местом. В римском порту в то время торговали слоновой костью, тканями и другими предметами роскоши из Индии, Аравии и Европы.

Осипинская и ее коллеги раскопали останки почти 600 животных на этом месте и детально проанализировали кости. Другие специалисты помогли команде определить состояние здоровья, диету и причину смерти питомцев.

Исследователи отмечают, что животные были аккуратно уложены в хорошо подготовленные ямы. Многие были покрыты тканями или керамическими изделиями, которые образовывали своего рода саркофаг. Более 90% погребенных в Берике были кошками, на многих из которых обнаружили железные ошейники или ожерелья с ракушками.