Зооархеологи нашли древнейшее кладбище домашних животных

Ученые рассказали о результатах исследования, которое началось в 2011 году, когда на берегу Красного моря в египетском поселении Береника, которое было древним римским портом, были найдены заметные захоронения домашних животных — прежде всего, кошек, а также собак и обезьян.
После детальных раскопок в этом месте было найдено 585 захоронений домашних животных. Так, Береника становится местом расположения самого старого из известных кладбищ домашних животных. По словам исследователей, это свидетельствует о том, что современная концепция домашних питомцев была не чуждой древнему миру.
Зооархеолог Марта Осипинская и ее коллеги из Польской академии наук обнаружили кладбище прямо за городскими стенами Береники в 2011 году. Кладбище, по-видимому, использовалось между I и II веками нашей эры, когда Береника была густонаселенным и кипящим жизнью местом. В римском порту в то время торговали слоновой костью, тканями и другими предметами роскоши из Индии, Аравии и Европы.
Осипинская и ее коллеги раскопали останки почти 600 животных на этом месте и детально проанализировали кости. Другие специалисты помогли команде определить состояние здоровья, диету и причину смерти питомцев.
Исследователи отмечают, что животные были аккуратно уложены в хорошо подготовленные ямы. Многие были покрыты тканями или керамическими изделиями, которые образовывали своего рода саркофаг. Более 90% погребенных в Берике были кошками, на многих из которых обнаружили железные ошейники или ожерелья с ракушками.
Команда не обнаружила свидетельств мумификации, жертвоприношений или других ритуальных практик, которые наблюдались в древних захоронениях животных в Египте или Израиле.
В Беренике большинство животных погибли от травм или болезней. У некоторых кошек сломаны лапы или имеются другие переломы, которые могли быть вызваны падением или попаданием под повозку с лошадьми. Другие умерли молодыми, вероятно, от инфекционных заболеваний, которые быстро распространялись в тесноте города.
Собаки, составляющие лишь около 5% погребений (остальные — обезьяны), на момент смерти, как правило, были старше. Многие потеряли большую часть зубов или страдали пародонтозом и дегенерацией суставов. Ученые нашли свидетельства того, что раны многих животных заживали, что говорит о том, что о них заботились даже во время болезней.
По словам Осипинской, тот факт, что люди так хорошо заботились о животных даже после смерти, как и многие современные владельцы, наводит на мысль о том, что жители Береники имели сильную эмоциональную связь со своими питомцами.
Осипинская надеется, что новая работа убедит других археологов в том, что древние животные-компаньоны заслуживают изучения.
«Сначала некоторые очень опытные археологи отговаривали меня от этого исследования, утверждая, что домашние животные не имеют отношения к пониманию жизни древних людей. Я надеюсь, что результаты наших исследований докажут, что оно того стоит», — заключает Осипинская.