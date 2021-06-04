Зубы лосей рассказали о танцах древних охотников-собирателей

Финские археологи изучают историю человечества с необычной точки зрения: они восстанавливают культуру танца, основываясь на бусах из зубов. Исследуя лосиные зубы, обнаруженные в могильнике Южный Олений Остров в Республике Карелия, Россия, ученые предположили, что те выполняли роль ударного инструмента. Об этом говорит расположение зубов в могиле, а также степень их износа.
Райнио — большой специалист в этом вопросе. В рамках одного из экспериментов она танцевала шесть часов подряд, нося подвески из лосиных зубов, изготовленные по «моде» каменного века. Во время танца зубы ударяются друг о друга и двигаются во всех направлениях. В зависимости от их количества и качества, а также от интенсивности движений, звук может быть чистым и ярким или громким и пронзительным.
Вместе с художником Юхой Валкеапяя (Juha Valkeapää) она зафиксировала появившиеся микротрещины. Сначала была составлена картина изменений зубов до начала танца и по его окончании, а затем специалисты сравнили эти данные с находками, сделанными в могильнике карельского острова.
В этой части исследования финскому археологу помогал российский коллега Евгения Гиря. Сопоставив все сколы, впадины, порезы и сглаженные поверхности зубов, ученые пришли к выводу, что найденные в захоронении зубы имеют аналогичные изменения и могли появиться вследствие танца. Правда, следы на зубах каменного века были более глубокими и обширными, но это не удивительно: тогда люди носили на себе зубы годами и даже десятилетиями.
В общей сложности на Южном Оленьем Острове было обнаружено 177 могил женщин, мужчин и детей. В половине захоронений присутствовали украшения из лосиных зубов, притом некоторые состоят из более чем 300 отдельных зубов.
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