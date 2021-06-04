Зубы лосей рассказали о танцах древних охотников-собирателей

Райнио — большой специалист в этом вопросе. В рамках одного из экспериментов она танцевала шесть часов подряд, нося подвески из лосиных зубов, изготовленные по «моде» каменного века. Во время танца зубы ударяются друг о друга и двигаются во всех направлениях. В зависимости от их количества и качества, а также от интенсивности движений, звук может быть чистым и ярким или громким и пронзительным.