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National Geographic Россия №209, май 2021
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«Дикая природа России»
История

Зубы лосей рассказали о танцах древних охотников-собирателей

Анастасия Баринова
04 июня 2021
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Фото: Tom Björklund/University of Helsinki
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Фото: Kristiina Mannermaa/Archaeological and Anthropological Sciences
Финские ученые провели танцевальный эксперимент.

Финские археологи изучают историю человечества с необычной точки зрения: они восстанавливают культуру танца, основываясь на бусах из зубов. Исследуя лосиные зубы, обнаруженные в могильнике Южный Олений Остров в Республике Карелия, Россия, ученые предположили, что те выполняли роль ударного инструмента. Об этом говорит расположение зубов в могиле, а также степень их износа.

«Украшения из лосиных зубов, подвешенных к одежде или пришитых к ней, при движении издают громкий дребезжащий звук. Ношение таких «погремушек» во время танца погружает в мир звука, задает ритм и управляет движениями. Это можно сравнить с парой танцоров, где один является ведущим», – научный сотрудник Академии Финляндии Риитта Райнио (Riitta Rainio).

Райнио — большой специалист в этом вопросе. В рамках одного из экспериментов она танцевала шесть часов подряд, нося подвески из лосиных зубов, изготовленные по «моде» каменного века. Во время танца зубы ударяются друг о друга и двигаются во всех направлениях. В зависимости от их количества и качества, а также от интенсивности движений, звук может быть чистым и ярким или громким и пронзительным. 

Вместе с художником Юхой Валкеапяя (Juha Valkeapää) она зафиксировала появившиеся микротрещины. Сначала была составлена картина изменений зубов до начала танца и по его окончании, а затем специалисты сравнили эти данные с находками, сделанными в могильнике карельского острова.

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Tom Björklund/University of Helsinki

В этой части исследования финскому археологу помогал российский коллега Евгения Гиря. Сопоставив все сколы, впадины, порезы и сглаженные поверхности зубов, ученые пришли к выводу, что найденные в захоронении зубы имеют аналогичные изменения и могли появиться вследствие танца. Правда, следы на зубах каменного века были более глубокими и обширными, но это не удивительно: тогда люди носили на себе зубы годами и даже десятилетиями.

«Погремушки из зубов лося очаровательны: они переносят современных людей в звуковой ландшафт, которому тысячи лет, и позволяют ощутить его эмоциональные ритмы. Вы можете закрыть глаза и дрейфовать по звуковым волнам к костру на берегу озера в мире охотников-собирателей каменного века»,– доцент кафедры археологии Хельсинкского университета Кристийна Маннермаа (Kristiina Mannermaa).

В общей сложности на Южном Оленьем Острове было обнаружено 177 могил женщин, мужчин и детей. В половине захоронений присутствовали украшения из лосиных зубов, притом некоторые состоят из более чем 300 отдельных зубов.

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