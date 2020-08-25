«Хороший мальчик»: как собаки распознают похвалу и почему это важно для науки

Каждый хозяин знает что слова «Хорошая собака!», произнесенные с должной долей энтузиазма, вызовут у четверолапого питомца незамедлительную радость и заставят его изо всех сил завилять хвостом. Ученым стало любопытно, как именно собаки воспринимают похвалу — осознают ли они в первую очередь интонации или для них также важен смысл (звучание) конкретных слов?

Когда человек получает комплимент, более примитивные, подкорковые структуры мозга сначала реагируют на интонацию — эмоциональную силу произнесенных слов. Затем мозг анализирует сигналы от слуховой коры, которая сформировалась у нас позже, чтобы выяснить значение произнесенных слов.

В 2016 году группа ученых обнаружила, что мозг собак, как и человеческий, вычисляет интонацию и значение слов отдельно, хотя собаки для этого используют свое правое полушарие, а мы — левое. Тем не менее, оставалась загадка: проходит ли собачий мозг через все этапы осознания похвалы, как у нас, или это происходит иначе?

«Это важный вопрос, потому что собаки лишены дара речи, но они все же могут реагировать на наши слова должным образом», — говорит Аттила Андикс, венгерский нейробиолог и соавтор как предыдущего исследования, так и нового, опубликованного на этой неделе в журнале Scientific Reports. Например, некоторые собаки способны распознавать тысячи отдельных названий и могут сопоставлять каждое слово с определенным объектом.

Когда ученые изучали сканированные изображения мозга домашних собак, они обнаружили, что их мозг, как и наш, обрабатывает звуки произносимых слов в иерархическом порядке — сначала анализируя эмоциональный компонент с помощью подкорковых структур мозга, а затем — значение слов с помощью его коры. По словам авторов, это открытие позволяет расширить наше понимание того, как эволюционировал человеческий язык. У собак и людей был общий предок около 100 миллионов лет назад, поэтому вполне вероятно, что «мозг многих млекопитающих одинаково реагирует на звуки голоса», — говорит Андикс.