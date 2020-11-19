Хромосомы выглядят не так, как мы думали: новое трехмерное изображение

Как подтвердят миллионы старшеклассников и студентов, хромосому изображают с помощью вытянутого и узкого Х-образного символа — визуализации того, как выглядят две соединенные перетяжкой сестринские хроматиды после репликации ДНК, но до завершения деления клеток.

Теперь же ученые утверждают, что это распространенное изображение совсем не отражает того, что на самом деле представляет собой хромосома.

В исследовании, опубликованном в этом году, ученый-врач Джун-Хан Су, ранее работавший в Гарвардском университете, и его коллеги разработали новый способ визуализации трехмерной организации хроматина в клетках человека, что дало нам гораздо более глубокое понимание химической организации хромосом.