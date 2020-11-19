Хромосомы выглядят не так, как мы думали: новое трехмерное изображение
Как подтвердят миллионы старшеклассников и студентов, хромосому изображают с помощью вытянутого и узкого Х-образного символа — визуализации того, как выглядят две соединенные перетяжкой сестринские хроматиды после репликации ДНК, но до завершения деления клеток.
Теперь же ученые утверждают, что это распространенное изображение совсем не отражает того, что на самом деле представляет собой хромосома.
В исследовании, опубликованном в этом году, ученый-врач Джун-Хан Су, ранее работавший в Гарвардском университете, и его коллеги разработали новый способ визуализации трехмерной организации хроматина в клетках человека, что дало нам гораздо более глубокое понимание химической организации хромосом.
С помощью своего нового метода 3D-визуализации с высоким разрешением команда начала строить хромосомную карту как из широкоугольных изображений всех 46 хромосом, так и из крупных планов одного участка одной хромосомы. Чтобы изобразить что-то, что было еще слишком маленьким для изображения, они захватили связанные точки (генетические локусы) вдоль каждой цепи ДНК. Соединив множество точек, они смогли сформировать исчерпывающую картину структуры хроматина, который составляет основу хромосом.
Команда также обнаружила, что ни одна хромосома не похожа на другую, даже в клетках, которые в остальном идентичны. Они поделились своими данными, чтобы другие исследователи могли продолжить их анализ.
Недавно ученые впервые расшифровали полную последовательность Х-хромосомы человека.