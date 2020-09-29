Художник использовал нейросеть для создания 54 фотореалистичных портретов римских императоров

Лица древнеримских императоров ожили в цифровых реконструкциях — среди них, например, императоры Калигула, Нерон и Адриан. Черты этих давно умерших правителей сохранились в сотнях скульптур, но даже самые подробные резные фигуры не могут передать, как на самом деле выглядели эти люди при жизни. Чтобы исследовать это, канадский кинематографист и дизайнер виртуальной реальности Дэниел Вошарт использовал машинное обучение в нейронной сети — вычислительной системе, которая обрабатывает информацию через иерархии узлов, общающихся аналогично нейронам в мозгу.

В нейронной сети Artbreeder алгоритмы проанализировали около 800 бюстов для моделирования более реалистичных форм лица, черт лица, волос и кожи, а также для добавления ярких цветов. Затем Вошарт доработал модели Artbreeder с помощью Photoshop, добавив детали, почерпнутые из монет, произведений искусства и письменных описаний императоров из исторических текстов, чтобы портреты действительно ожили.

«В компьютерном программировании есть эмпирическое правило, которое называется „мусор заложишь – мусор получишь“ (garbage in garbage out), и оно применимо к Artbreeder, — рассказал Вошарт порталу Live Science. — Хорошо освещенный, хорошо высеченный бюст с небольшими повреждениями и стандартными чертами лица будет довольно легко получить результат». И напротив, набор данных, включающий поврежденные скульптуры или скульптуры, сфотографированные при плохом освещении, может создавать пресловутые «мусорные» изображения, которые не очень реалистичны.

Бюсты, которые Вошарт предпочитал использовать в качестве первоисточников, были вырезаны, когда изображённый император был еще жив, или были изготовлены наиболее искусно, — сказал он в своем блоге.