Художник использовал нейросеть для создания 54 фотореалистичных портретов римских императоров

Лица древнеримских императоров ожили в цифровых реконструкциях — среди них, например, императоры Калигула, Нерон и Адриан. Черты этих давно умерших правителей сохранились в сотнях скульптур, но даже самые подробные резные фигуры не могут передать, как на самом деле выглядели эти люди при жизни. Чтобы исследовать это, канадский кинематографист и дизайнер виртуальной реальности Дэниел Вошарт использовал машинное обучение в нейронной сети — вычислительной системе, которая обрабатывает информацию через иерархии узлов, общающихся аналогично нейронам в мозгу.
В нейронной сети Artbreeder алгоритмы проанализировали около 800 бюстов для моделирования более реалистичных форм лица, черт лица, волос и кожи, а также для добавления ярких цветов. Затем Вошарт доработал модели Artbreeder с помощью Photoshop, добавив детали, почерпнутые из монет, произведений искусства и письменных описаний императоров из исторических текстов, чтобы портреты действительно ожили.
«В компьютерном программировании есть эмпирическое правило, которое называется „мусор заложишь – мусор получишь“ (garbage in garbage out), и оно применимо к Artbreeder, — рассказал Вошарт порталу Live Science. — Хорошо освещенный, хорошо высеченный бюст с небольшими повреждениями и стандартными чертами лица будет довольно легко получить результат». И напротив, набор данных, включающий поврежденные скульптуры или скульптуры, сфотографированные при плохом освещении, может создавать пресловутые «мусорные» изображения, которые не очень реалистичны.
Бюсты, которые Вошарт предпочитал использовать в качестве первоисточников, были вырезаны, когда изображённый император был еще жив, или были изготовлены наиболее искусно, — сказал он в своем блоге.
Что касается цвета кожи, Вошарт либо предоставил Artbreeder эталонное цветное изображение, либо позволил ему «угадать», как распределить оттенки, чтобы поверхность модели напоминала реалистичную человеческую кожу.
«Я могу изменить тон кожи и немного изменить этническую принадлежность с помощью ручного управления», — сказал он.
Отслеживание всех художественных и справочных текстов для императоров заняло у дизайнера примерно два месяца, а на сборку каждого портрета в среднем уходило от 15 до 16 часов.
Для императора Калигулы, правившего с 37 по 41 год нашей эры, Вошарт скорректировал модель Artbreeder, используя описания, которые включали «деформированную форму головы, затонувшие глаза и виски» и «глаза, смотрящие с достаточно жестоким взглядом, чтобы пытать», из статьи «Личное появление в биографии римских императоров», опубликованной в 1928 году в журнале «Исследования в области филологии».
У Нерона, императора с 54 по 68 год нашей эры, была более округлая челюсть, кожа была «веснушчатой», а лицо, согласно статье 1928 года, было «скорее приятным, чем привлекательным».
Когда Вошарт начал проект «Римский император» в качестве отвлечения внимания во время карантина COVID-19, его знания о древних императорах были, по его собственным словам, «близки к нулю». Тем не менее то, что начиналось как увлекательный художественный эксперимент, настолько заинтриговало Фошарта, что в конечном итоге он поработал над портретами 54 императоров, охватывающих период Римской империи, который иногда называют принципатом (с 27 года до н. э. до 285 года н. э).
По словам Вошарта, то, что он мало что знал о своих объектах, было плюсом, позволяющим ему формировать их лица без предубеждений или предубеждений.
Вы можете увидеть больше реконструкций Вошарта на его сайте, а плакат с 54 лицами из проекта «Римский император» доступен в его магазине Etsy.
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