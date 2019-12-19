10-летняя школьница набрала 162 балла в тесте на IQ. Это больше, чем у Стивена Хокинга
Фрея набрала 162 балла в тесте Mensa, что является наивысшим результатом для ребенка. Девочка выполнила подраздел теста Cattell III B, где проверяются вербальные рассуждения, когда ей исполнилось десять с половиной лет. Это самый младший возраст для прохождения теста Mensa.
Кулдип Кумар, отец девочки, заявил, что невероятно горд этим достижением.
«Нам сказали, что это самый высокий балл, который можно получить в возрасте до 18 лет. Не хочу оказывать на нее слишком большое давление, но мы с ее раннего возраста знали, что она одарена. Она очень быстро всё схватывает, может молниеносно сконцентрироваться и запоминать самые разные вещи. Чтобы что-то запомнить, ей нужно только один раз прочитать или сделать что-либо», – рассказал Кулдип Кумар.
По словам отца, Фрея очень любит читать и писать, а также увлекается тхэквондо, шахматами и плаванием.
«Она любит сочинять, ей нравятся разные истории, но еще она хотела бы стать режиссером. Сейчас она занимается в школьном драматическом клубе и руководит спектаклями, хотя еще очень молода», – добавил отец Фреи.
Freya Mangotra from Moseley sat Mensa test and scored 162, the highest possible score for a child https://t.co/LHz8ecR75r— Birmingham Live (@birmingham_live) December 17, 2019
После объявления результатов теста Фрее предложили стипендию в лучшей частной школе Бирмингема – школе для девочек имени короля Эдуарда VI.
Mensa – крупнейшая, старейшая и самая известная организация для людей с высоким коэффициентом интеллекта. Эта некоммерческая организация открыта для всех, кто сдал стандартизованные тесты IQ лучше, чем 98% населения. Тест должен сдаваться в присутствии наблюдателей. Организация имеет национальные группы в 50 странах мира, а количество членов превышает 120 тысяч человек из примерно 100 стран.
В 2017 году результат в 162 балла показала еще одна британская школьница индийского происхождения – 12-летняя Раджгаури Павар.
Эксперты оценивают IQ знаменитого физика-теоретика Стивена Хокинга в 160 баллов. Самый высокий IQ зарегистрирован у австралийского математика Теренса Тао – 230 баллов.