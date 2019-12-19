Фрея набрала 162 балла в тесте Mensa, что является наивысшим результатом для ребенка. Девочка выполнила подраздел теста Cattell III B, где проверяются вербальные рассуждения, когда ей исполнилось десять с половиной лет. Это самый младший возраст для прохождения теста Mensa.

Кулдип Кумар, отец девочки, заявил, что невероятно горд этим достижением.

«Нам сказали, что это самый высокий балл, который можно получить в возрасте до 18 лет. Не хочу оказывать на нее слишком большое давление, но мы с ее раннего возраста знали, что она одарена. Она очень быстро всё схватывает, может молниеносно сконцентрироваться и запоминать самые разные вещи. Чтобы что-то запомнить, ей нужно только один раз прочитать или сделать что-либо», – рассказал Кулдип Кумар.

По словам отца, Фрея очень любит читать и писать, а также увлекается тхэквондо, шахматами и плаванием.

«Она любит сочинять, ей нравятся разные истории, но еще она хотела бы стать режиссером. Сейчас она занимается в школьном драматическом клубе и руководит спектаклями, хотя еще очень молода», – добавил отец Фреи.