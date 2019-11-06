11 тысяч ученых из 153 стран предложили объявить чрезвычайное климатическое положение

«У ученых есть моральное обязательство предупреждать человечество о любой большой угрозе. Из имеющихся у нас данных очевидно, что мы столкнулись с чрезвычайной климатической ситуацией», – прокомментировал подписание письма ученый-эколог Томас Ньюсом из Сиднейского университета.

Выводы специалистов основаны на информации, полученной в ходе 40-летних наблюдений. Эти данные включают в себя потребление энергии, температуру поверхности, рост населения, вырубку лесов, массу полярных льдов и выбросы углекислого газа.

Авторы письма утверждают: чтобы остановить худшие последствия климатического кризиса, человечеству необходимо обратить вспять все негативные тенденции в экологии и оставить ископаемые виды топлива в земле, заменив их на возобновляемые источники энергии.

Ученые предупреждают, что, если мы не предпримем быстрых, глубоких и долговременных изменений, человечество ждут «неописуемые страдания».