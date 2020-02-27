111-летний житель Великобритании стал старейшим в мире мужчиной

Вейтон родился 29 марта 1908 года в городе Кингстон-апон-Халл. Он работал учителем английского языка на Тайване и расшифровывал японские военные сообщения в Канаде во время Второй мировой войны. Затем он вернулся в Великобританию со своей супругой Агнес, на которой женился в Гонконге в 1937 году. Сейчас Вейтон проживает в собственной квартире в городе Альтон в графстве Гэмпшир.

У Вейтона два сына, дочь, десять внуков и 25 правнуков. В прошлом году журналисты поздравили его с 111-летием и попросили раскрыть секрет долголетия, на что Вейтон шутя ответил: «Просто старайтесь всячески избегать смерти».

Старейшей из ныне живущих женщин является японка Канэ Танака, ей 117 лет 40 дней. Ее возраст подтвержден документально. Общепризнанный рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне Кальман, скончавшейся в 1997 году в возрасте 122 лет и 164 дней.

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