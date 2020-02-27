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Человек

111-летний житель Великобритании стал старейшим в мире мужчиной

27 февраля 2020
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Фото: Daily Mail / YouTube
В скором времени Боб Вейтон должен быть официально отмечен в Книге рекордов Гиннеса.

23 февраля в Японии, немного не дожив до 113-летия, скончался Титэцу Ватанабэ — старейший мужчина планеты. Теперь это звание перешло к британцу Бобу Вейтону. На вопрос, как он относится к этой новости, Вейтон ответил, что не видит в ней ничего особенного.

«Я не чувствую себя удовлетворенным, поскольку это означает, что еще кто-то умер. Просто принимаю это как факт. Это не то, чего я когда-либо хотел добиться или работал над этим. Это лишь один из фактов жизни», – Боб Вейтон.

Вейтон родился 29 марта 1908 года в городе Кингстон-апон-Халл. Он работал учителем английского языка на Тайване и расшифровывал японские военные сообщения в Канаде во время Второй мировой войны. Затем он вернулся в Великобританию со своей супругой Агнес, на которой женился в Гонконге в 1937 году. Сейчас Вейтон проживает в собственной квартире в городе Альтон в графстве Гэмпшир.

У Вейтона два сына, дочь, десять внуков и 25 правнуков. В прошлом году журналисты поздравили его с 111-летием и попросили раскрыть секрет долголетия, на что Вейтон шутя ответил: «Просто старайтесь всячески избегать смерти».

Старейшей из ныне живущих женщин является японка Канэ Танака, ей 117 лет 40 дней. Ее возраст подтвержден документально. Общепризнанный рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне Кальман, скончавшейся в 1997 году в возрасте 122 лет и 164 дней.

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